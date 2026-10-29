Доминация по норвежки: 49 спечелени отсечки от 51 възможни!

Норвежкият рали пилот Франк Торе Ларсен зад волана на Фолксваген Polo GTI R5 записа феноменална кампания през сезон 2026, като триумфира във всеки един кръг от националния рали шампионат на Норвегия. Пилотът даде най-добро време в 49 от общо 51 специални етапа в хода на кампанията. Това означава, че Ларсен е спечелил 96% от скоростните отсечки в националния шампионат, в които е стартирал.

„Не бях наясно с тази статистика и наистина звучи впечатляващо, когато я чуеш за първи път - сподели Ларсен пред изданието Dirtfish. - Когато обаче се замислиш, веднага си казваш: "Какво можех да направя по-различно в онези два етапа, за да постигна стопроцентов резултат?“

The title won with a 96% stage win ratio dlvr.​it/TW5DfK #Rally #FrankToreLarsen #MRF https://t.co/a9JyXppGis — Grouve Sports Management Group (@Grouve_Sport) October 28, 2026

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Единствените две скоростни отсечки, в които Ларсен изпусна първото място, бяха в откриващите два старта за годината. И в двата случая той остана втори с минимално изоставане зад Йенс Хваал (Шкода) – съответно с едва 0,5 и 0,3 секунди. Така по-малко от секунда го раздели от тотална доминация във всички етапи от първенството.

„Ралитата често са дълги и е напълно нормално да имаш спад, да попаднеш на етап с профил, настилка или условия, които не ти пасват напълно - коментира шампионът. - Норвежкото първенство включваше шест състезания – по две на сняг, макадам и асфалт.

„Да спечелиш всичките шест ралита показва комплексност и умение да се адаптираш към всякакви повърхности. Но за мен тези резултати са най-вече доказателство за изключителната стабилност и високото темпо, които поддържахме през цялата година“, допълни норвежецът.

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През сезон 2025 Ларсен води оспорвана битка за короната с бившия участник в Световния рали шампионат (WRC) Ейвинд Бринилдсен, като загуби титлата с малка разлика. Въпреки че Бринилдсен не участва тази година, Ларсен не смята успеха си за по-малко стойностен: „Сравнихме времената си по етапите спрямо миналата година, когато се състезавахме срещу Ейвинд, и видяхме, че сега сме били по-бързи.“

Освен на родна сцена, норвежкият пилот редовно участва и в шведския кръг от Европейския рали шампионат (ERC). През 2024 г. той завърши четвърти зад Оливър Солберг, Мико Хейкила и Хейдън Падън, а през 2025 г. се нареди пети. През този сезон той се движеше на шеста позиция, преди повреда в алтернатора да го принуди да спре.

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В европейските надпревари конкурентите му разполагат със значително по-нова техника – първите десет в класирането в Швеция тази година караха последните модели Rally2 автомобили на Шкода и Тойота, докато автомобилът Polo GTI R5 на Ларсен е вече на осем години.

„За следващия сезон целта остава същата: участие в норвежкия шампионат и в състезанието от ERC в Швеция - обобщи Ларсен. - Трябва да преценим дали Polo-то е правилният автомобил за европейския старт. Основната ми цел, разбира се, винаги е титлата в Норвегия, но мечтая и за подиум в ERC, а някой ден и за победа.“

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Снимки: Imago