Разкриха първите детайли за рали "САЩ"

Организаторите на рали „САЩ“ обявиха ключовите локации за дългоочакваното състезание, което ще се проведе от 26 до 29 август следващата година. Макадамовата надпревара ще обхване над 15 окръга в щатите Тенеси и Кентъки, като състезателните отсечки ще се простират от планините Апалачи до платото Къмбърланд.

Rally US reveals more 🇺🇸 A Nashville ceremonial start, a Knoxville base and gravel stages across Tennessee and Kentucky. The WRC’s return to America is taking shape 👀 https://t.co/GgZ86iBwdg — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 27, 2026

Пилотите и техните екипажи ще се изправят пред бързи чакълести пътища, технични горски етапи и сериозни денивелации при първото завръщане на Световния рали шампионат (WRC) на територията на Съединените щати от 1988 година насам.

Град Ноксвил ще приеме щабквартирата на ралито, а специално обособената WRC Арена ще бъде разположена в парка „Уърлдс Феър“ и Конгресния център на Ноксвил. Тази зона ще обедини сервизния парк на отборите и мащабен фестивал за привържениците, превръщайки се в централна точка за публиката извън състезателните етапи.

„Съединените щати отдавна са сред основните приоритети за шампионата. Ноксвил и трасетата в Тенеси и Кентъки ни осигуряват впечатляваща и предизвикателна атмосфера, както и страхотен дом за нашите отбори, производители и фенове в началото на тази нова глава в Америка“, заяви главният изпълнителен директор на промоутъра на WRC Ерик Булие.

Церемониалният старт ще бъде даден на емблематичния булевард „Лоуър Бродуей“ в Нашвил. Събитието ще бъде съпътствано от богата развлекателна програма с музика на живо, срещи с пилотите и фен активности на арената, както и регионални тържества в източните части на Тенеси и Кентъки.

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„Тенеси е сред водещите центрове за гостоприемство и развлечения, а тук никой не го прави по-добре“, сподели президентът и главен изпълнителен директор на рали „САЩ“ Мат Крюс.



„Когато ФИА и промоутърът на WRC върнаха Америка в календара, нашата цел беше да предоставим много повече от обикновено състезание. Създаваме преживяване от Бродуей до Апалачите, което съперничи на най-добрите световни фестивали и извежда нашия щат на глобалната сцена по неповторим начин.“

Президентът на Международната автомобилна федерация (ФИА) Мохамед бин Сулайем също изтъкна значението на завръщането на шампионата на американския пазар.

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„САЩ предоставят една от най-значимите възможности за растеж на Световния рали шампионат на ФИА“, подчерта той. „Това е страна, в която моторните спортове са част от културната идентичност, разполагаща със силни вътрешни шампионати от световна класа и непрекъснато нарастващ интерес към глобални съревнования.“

Рали „САЩ“ се очертава като един от основните акценти в календара на WRC за сезон 2027, състоящ се от 15 кръга, който бе официално утвърден по-рано този месец.

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Снимки: Gettyimages