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Тодор Живондов е отказал на Добруджа, Стефан Славов ще води тима

  • 1 ное 2026 | 10:54
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Тодор Живондов е отказал на Добруджа, Стефан Славов ще води тима

Тодор Живондов, обявен в някои медии за новия треньор на Добруджа, е отказал предложения му пост, съобщава медийна група „Добруджа“. Специалистът, който има близо 14 години в структурите на Лудогорец, е бил в Добрич, дори е провел занимания с футболистите на Добруджа, но впоследстие е отказал да поеме овакантения от Диян Божилов пост.

Така „жълто-зелените“ ще бъдат водени от досегашния помощник на Божилов Стефан Славов, който също има опит в академията на Лудогорец.
Стефан Славов вече има два периода като старши треньор на Добруджа – през 2016 и 2023 година.

Междувременно, в петък футболистите са получили от новото ръководство първата от дължимите им заплати. Припомняме, новият председател на Управителния съвет Йордан Йорданов обеща на проведеното в сряда Общо събрание, че до края на тази седмица ще бъде изплатена една заплата на футболистите, а през следващата ще започнат да се изплащат и забавените режийни разходи – пътни, квартири и т.н.

Йорданов съобщи, че е обнадежден от желание на местни бизнесмени да подпомагат финансово клуба, като разговорите тепърва предстоят.

Утре отборът на Добруджа приема Фратрия в двубой от 14-ия кръг на Втора лига. Мачът е от 17:30 часа на стадион „Дружба“. Тимът на Фратрия се намира на 6-о място в класирането, но е в серия от две поредни загуби.

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