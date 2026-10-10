Черноморец даде сериозна заявка след класика в Добрич

Черноморец (Бургас) разби Добруджа с 3:0 като гост в двубой от 12-ия кръг на Втора лига. С този успех "акулите" дадоха сериозна заявка за челните позиции в класирането. Тимът на Ангел Стойков изравни по точки ЦСКА II и Вихрен, но остава на трето място заради представянето в мачовете с преките конкуренти.

Нов лидер и 14 съботни гола във Втора лига

Живко Петков откри резултата в 36-ата минута, а след почивката Красиан Колев (74', 86') се разписа на два пъти на стадион "Дружба".

Бургазлии записаха четвърта поредна победа и вече започват да мечтаят за завръщане в елита на българския футбол. Добруджа остава на предпоследната позиция с 9 пункта в актива си.

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