От Добруджа: Караме я на мускули без лекар и без пари

Старши треньорът на Добруджа Диян Божилов призна, че все по-трудно успява да мотивира футболистите да тренират и играят в мачовете при тежката ситуация, в която е клубът. По думите му, трябва в близките дни да се вземат кардинални решения и Добруджа да излезе от състоянието на безтегловност, в което се намира.

„Прави им чест на момчетата, че продължават да дават всичко от себе си и да се борят на терена. Оставени сме сами – без средства, без премии, без лекар. Пътни и квартири не са плащани от началото на лятото. Нещо страшно е! През тази седмица трябва да се вземат кардинални решения“, категоричен бе той пред dobrudjabg.com.

По отношение на очакваното финансиране от евентуален спонсор, треньорът заяви, че към момента няма реална промяна в ситуацията. „Караме я на мускули“, коментира той. По думите му, никакви средства не са постъпили в клуба. В момента отборът разчита на евентуално финансиране от общината, но не е ясно кога то ще бъде осигурено.

Божилов очаква среща с кмета на Община Добрич Йордан Йорданов, на която да се обсъди бъдещето на клуба. „Трябва да знаем дали клубът ще го има, или не, за да сме наясно и ние какво да правим занапред. Тази безтегловност убива всички“, заяви наставникът.

„Спрях да се движа из града, защото всеки, когото срещна, ме пита как успявам да накарам момчетата да тренират и да играят. Засега все още успявам, но мисля, че и аз вече губя енергия. Ако продължава така, просто няма смисъл“, сподели той.

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