ФИФА удари още един роден клуб

Пореден български клуб попадна под ударите на ФИФА. Става въпрос за Добруджа, който получи наказание за регистрация на нови футболисти. Санкцията е от 22 октомври и е за срок от три трансферни прозореца.

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Към момента добричлии са част от Втора лига, където заемат предпоследната позиция. Отборът изживява тежки времена след изпадането от елита и още този сезон може да изгуби професионалния си статут.

Към момента още четири български клуба имат активни забрани за привличане на нови играчи. Става дума за елитния Ботев (Враца), аматьорските Верея и Крумовград, както и несъществуващия вече Ловеч.

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