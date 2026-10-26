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Александър Исак започва да оправдава рекордната си цена

  • 26 окт 2026 | 09:55
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След продължителен период на адаптация и трудности Александър Исак най-после започва да показва защо за него бяха платени рекордни средства. Шведският нападател помогна на Ливърпул да продължи победната си серия в Премитър лийг след категоричен успех с 2:0 над намиращия се в отлична форма състав на Брайтън.

Скандинавецът пристигна на „Анфийлд“ през август 2025 година от Нюкасъл срещу рекордните за британския футбол 125 милиона паунда. Първият му сезон с екипа на мърсисайдци обаче се превърна в истинско изпитание — бавно навлизане във форма и счупен крак през декември ограничиха актива му до едва 4 гола в 22 срещи. Настоящата кампания обаче се развива по съвсем различен сценарий за 27-годишния стрелец.

Исак бележи средно по почти гол на мач, като вече има 6 попадения на сметката си през сезона — повече от половината от всички шампионатни голове на отбора. Във временното класиране при голмайсторите във Висшата лига единствено Ерлинг Холанд (с 9 попадения) е пред него.

Подобно на гостуването срещу Брентфорд миналата седмица, шведът не блестеше непрекъснато с отиграванията си, но отново бе безпощаден в най-важния момент. Неговият гол даде необходимото спокойствие на домакините срещу тим на Брайтън, който владееше топката в 64% от игровото време и завърши срещата с по-висок показател за очаквани голове.

В крайна сметка Ливърпул контролираше събитията до самия край и записа може би най-зрелия си мач в първенството под ръководството на Андони Ираола, който пък стигна до дебютния си шампионатен успех на „Анфийлд“ от четвъртия опит. Търпението на клубното ръководство към Исак по време на изпълнения с контузии предишен сезон дава своите резултати.

„Днес се представихме наистина силно срещу много добър отбор. През първото полувреме показахме точно това, към което се стремим — интензивност и спечелени единоборства“, заяви Исак след последния съдийски сигнал.

Мениджърът Андони Ираола също похвали острието си, отбелязвайки ключовата роля на колектива: „Алекс винаги е заплаха за противника, особено когато успяваме да го намерим с качествени центрирания. В случая Брадли Баркола спечели двубоя и показа по-голяма бързина, за да създаде тази възможност.“

Най-обнадеждаващата новина за Ливърпул е, че Исак все още далеч не е достигнал най-добрата си спортна форма — факт, който със сигурност тревожи следващия опонент на тима в първенството - Арсенал.

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