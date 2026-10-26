Александър Исак започва да оправдава рекордната си цена

След продължителен период на адаптация и трудности Александър Исак най-после започва да показва защо за него бяха платени рекордни средства. Шведският нападател помогна на Ливърпул да продължи победната си серия в Премитър лийг след категоричен успех с 2:0 над намиращия се в отлична форма състав на Брайтън.

Скандинавецът пристигна на „Анфийлд“ през август 2025 година от Нюкасъл срещу рекордните за британския футбол 125 милиона паунда. Първият му сезон с екипа на мърсисайдци обаче се превърна в истинско изпитание — бавно навлизане във форма и счупен крак през декември ограничиха актива му до едва 4 гола в 22 срещи. Настоящата кампания обаче се развива по съвсем различен сценарий за 27-годишния стрелец.

Исак бележи средно по почти гол на мач, като вече има 6 попадения на сметката си през сезона — повече от половината от всички шампионатни голове на отбора. Във временното класиране при голмайсторите във Висшата лига единствено Ерлинг Холанд (с 9 попадения) е пред него.

Alexander Isak x Bradley Barcola 🤝 🔴 @LFC https://t.co/V9f7KAAz9t — Premier League (@premierleague) October 25, 2026

Подобно на гостуването срещу Брентфорд миналата седмица, шведът не блестеше непрекъснато с отиграванията си, но отново бе безпощаден в най-важния момент. Неговият гол даде необходимото спокойствие на домакините срещу тим на Брайтън, който владееше топката в 64% от игровото време и завърши срещата с по-висок показател за очаквани голове.

В крайна сметка Ливърпул контролираше събитията до самия край и записа може би най-зрелия си мач в първенството под ръководството на Андони Ираола, който пък стигна до дебютния си шампионатен успех на „Анфийлд“ от четвъртия опит. Търпението на клубното ръководство към Исак по време на изпълнения с контузии предишен сезон дава своите резултати.

„Днес се представихме наистина силно срещу много добър отбор. През първото полувреме показахме точно това, към което се стремим — интензивност и спечелени единоборства“, заяви Исак след последния съдийски сигнал.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Andoni Iraola on Alexander Isak: "He’s the kind of striker who will score goals if we can get him into the right positions, provide good crosses and create good chances for him." “In this case, Bradley Barcola won his duel, took on his opponent one-on-one, used his pace to get past him and found the right space to deliver." — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 25, 2026

Мениджърът Андони Ираола също похвали острието си, отбелязвайки ключовата роля на колектива: „Алекс винаги е заплаха за противника, особено когато успяваме да го намерим с качествени центрирания. В случая Брадли Баркола спечели двубоя и показа по-голяма бързина, за да създаде тази възможност.“

Най-обнадеждаващата новина за Ливърпул е, че Исак все още далеч не е достигнал най-добрата си спортна форма — факт, който със сигурност тревожи следващия опонент на тима в първенството - Арсенал.

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