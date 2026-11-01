Близо 2 години по-късно Тотнъм отново с 3 поредни победи

Дългото чакане приключи. След почти 21 месеца Тотнъм отново успя да спечели три поредни мача във Висшата лига. В събота „шпорите“ постигнаха убедителна победа срещу Кристъл Палас, който остана с десет души още в 13-ата минута, след като нападателят Жан-Филип Матета беше изгонен за необмислено влизане срещу Мики ван де Вен.

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Така Тотнъм се изкачи до непривично високите за клуба напоследък позиции в горната половина на класирането. Арчи Грей и Ян Паул ван Хеке отбелязаха головете, с които „шпорите“ продължиха възхода си. Началото беше поставено с първата победа в първенството през сезона – у дома срещу Ковънтри Сити, след което последва впечатляващият успех като гост на Челси. Това беше едва втората победа на Тотнъм във Висшата лига на „Стамфорд Бридж“ за последните 36 години.

Преди началото на двубоя с Кристъл Палас обаче настроението на стадиона на Тотнъм, несъмнено повлияно от разочарованията в миналото, беше по-скоро предпазливо. Гостуването на отбор в затруднено положение се възприемаше повече като потенциален капан, отколкото като добра възможност за нов успех. Футболистите на Тотнъм обаче изобщо не позволиха подобни опасения да им повлияят. Напротив. „Шпорите“ се възползваха максимално от подаръка, който получиха благодарение на безразсъдната постъпка на Матета, и в крайна сметка стигнаха до убедителна победа.

Де Дзерби: Вече сме съвсем различен отбор, можем да постигнем нещо значимо

Три поредни успеха вече изглеждат като истинско богатство за клуба. За последно Тотнъм беше постигал подобна серия през февруари 2025 г. – преди повече от 600 дни. Тези три победи са точно толкова, колкото „шпорите“ бяха записали в предишните си 26 мача във Висшата лига, в които имаха още 10 равенства и 13 загуби. Тази поредица започна в средата на миналия сезон.

Ако е необходим още един показател за това колко слабо се представяше Тотнъм в последно време, настоящата серия включва и първите две последователни домакински победи на отбора в първенството от две години насам. Сегашната поредица показва постоянство, което убягваше на „шпорите“ през последните години. Предишната форма на постоянство беше свързана с редовни поражения и два поредни сезона, завършили на 17-о място във Висшата лига.

В момента сме свидетели на значителна промяна в настроението в Тотнъм. Тя се усеща и на великолепния стадион на клуба, особено след като психологическата бариера беше преодоляна с толкова важната първа победа в първенството срещу Ковънтри.

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Старши треньорът Роберто Де Дзерби заяви пред предаването Match of the Day на BBC Sport:

„Страстта, която показахме, беше впечатляваща. Не загубихме фокуса и концентрацията си. Реагирахме невероятно всеки път, когато губехме топката. Можехме да отбележим повече голове, но създадохме много положения. Трябва да бъдем по-безпощадни, особено в последната третина на терена и най-вече при завършващите удари. Щастлив съм, защото още преди мача знаех, че ще бъде трудно.“

Де Дзерби призова за търпение към скъпите си летни попълнения. Двамата полузащитници – Сандро Тонали, привлечен от Нюкасъл Юнайтед за 100 милиона паунда, и Матеуш Фернандеш, закупен от Уест Хем Юнайтед за 85 милиона паунда – започнаха трудно престоя си в клуба. Макар че всеки оптимистичен извод за Тотнъм напоследък неизбежно трябва да бъде придружен с известна предпазливост, двамата скъпоструващи футболисти вече започват да показват защо Де Дзерби беше готов да плати толкова високи суми, за да ги превърне в част от преобразяването на отбора.

Тонали започна да показва истинските си качества още срещу Ковънтри Сити, а в този двубой имаше ключова роля със своята подвижност, физическа мощ и способност да създава положения. Фернандеш беше активен през цялото време, непрекъснато търсеше свободните пространства и онзи пас, който можеше да направи разликата. За пореден път Деян Кулушевски, посрещнат с обичайните бурни овации след дългото си отсъствие заради контузия, направи силно включване от резервната скамейка. Той представляваше постоянна заплаха за противниковата защита и дори принуди вратаря на Палас Дийн Хендерсън да направи отлично спасяване.

Създава се усещането, че в Тотнъм най-накрая нещо започва да се променя и че похарчените през лятото 300 милиона паунда може действително да започнат да носят резултати – нещо, което би трябвало да се очаква след толкова мащабни инвестиции. Статистиката потвърди категоричното превъзходство на „шпорите“. Кристъл Палас обаче се бори достойно, въпреки че игра с човек по-малко. В нито един момент футболистите не изглеждаха като отбор, който се е отказал от своя старши треньор Пиер Саж.

Въпреки това наставникът ще бъде подложен на все по-голям натиск, след като Палас се намира сред последните три отбора в класирането с едва две победи от девет мача. Тотнъм отправи 34 удара към противниковата врата, докато съперникът му успя да отговори само с два. Разликата от 32 удара е най-голямата, която „шпорите“ са постигали срещу който и да е противник, откакто Opta започна да води подобна статистика през сезон 2003/04.

Това е и най-голямата разлика за който и да е отбор във Висшата лига от май 2024 г., когато Ливърпул отправи 36 удара срещу само четири за Уулвърхемптън. Тотнъм също така владееше топката през 79,4% от игровото време. Това е вторият най-висок процент за клуба в мач от Висшата лига, откакто се води подобна статистика. Рекордът остава 80,2% срещу Нюкасъл Юнайтед през август 2019 г.

Всичко това даде сериозни основания за радост на Де Дзерби, който говореше с подновен оптимизъм и амбиция.

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„Слушайте, ние сме Тотнъм. Не можем да забравяме, че трябва да бъдем амбициозни, да бъдем гладни за успехи, да печелим поредни мачове и да радваме нашите привърженици. В същото време не бива да забравяме къде се намирахме в класирането само преди две седмици. Трябва да променим посоката, в която клубът се движеше през последните два-три сезона. Три поредни победи не са достатъчни. Трябва да запазим това поведение, този дух и тази нагласа, с която подготвяме всеки мач по един и същи начин.

След паузата за националните отбори проведохме откровен разговор помежду си и решихме бързо да променим настроението. Защото във футбола не можеш да искаш време, особено когато разполагаш с толкова добри футболисти, каквито имаме ние. Не мисля, че нещо съществено се е променило, но настроението, духът и отношенията с футболистите вече са коренно различни.“

Настроението действително се промени и поне засега тенденцията за Тотнъм и Роберто Де Дзерби изглежда възходяща.

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Снимки: Gettyimages