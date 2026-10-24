Де Дзерби: Вече сме съвсем различен отбор, можем да постигнем нещо значимо

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби изрази задоволството си след победата с 2:0 над Челси на „Стамфорд Бридж“. Италианският специалист похвали характера на своите футболисти и подчерта, че атмосферата в съблекалнята се е променила значително.

„Това беше много важен момент за феновете, клуба и футболистите. Те заслужаваха тази победа, защото се подготвиха много добре. Постигаме сериозен напредък. Подобряваме манталитета си, атмосферата в отбора и взаимоотношенията между играчите. В същото време ставаме все по-добри и на терена“, заяви Де Дзерби.

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„Срещу Астън Вила и през първите 30 минути срещу Евертън играхме много добре. Може би не успявахме да отбележим, защото не завършвахме достатъчно качествено атаките си. При първия неблагоприятен момент обаче променяхме начина си на мислене. Сега вече сме завършен отбор. Футболистите играят по-добре, а стилът ни се подобри“, продължи италианецът.

„Когато вечеряме заедно или прекарваме време в съблекалнята, виждам съвсем различен колектив, различни взаимоотношения и различна атмосфера между футболистите. Днес показахме страхотен характер. Разполагаме обаче с много нови играчи, а онези, които са тук от миналия сезон или от две-три години, преживяха тежко последните резултати и двете 17-и места. Работим, за да променим тази част от историята на клуба“, обясни Де Дзерби.

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„Имаме късмет, че в съблекалнята разполагаме с много страхотни хора и отлични футболисти. Ако работим здраво, можем да постигнем нещо значимо. Никога не съм губил доверие във футболистите си. Седмицата в Марбейя беше важна, за да разговаряме очи в очи, да бъдем по-открити и да свалим маските. Това е важно за духа и увереността. Атмосферата в съблекалнята може би е по-важна дори от тактиката“, допълни специалистът.

„Всеки, който обича футбола, обича и Джеймс Мадисън. Той е специален футболист. Казах му в съблекалнята да ми съобщи какъв е проблемът, защото се нуждаем от него. Конър Галахър се представи добре, когато се появи в игра. Имаме много отлични футболисти. Всичко зависи от физическото състояние на Мадисън. Той е невероятен играч“, завърши мениджърът на Тотнъм.

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Снимки: Gettyimages