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  2. Тотнъм

Тотнъм се възползва от ранното изгонване на Матета и прати Кристъл Палас в зоната на изпадащите

  • 31 окт 2026 | 21:38
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Тотнъм надделя с 2:0 над Кристъл Палас в лондонското дерби от деветия кръг на Премиър лийг. В решаващ фактор за двубоя се превърна ранното изгонване на Жан-Филип Матета, който получи червен картон още в 13-ата минута. „Шпорите“ не губиха време и успяха да открият резултата чрез Арчи Грей (25’), Ян Паул ван Хеке (73’) отбеляза второто попадение за домакините.

До голяма степен посоката на развитие на двубоя бе зададена още в 12-ата минута, когато Жан Филип Матета изключително необмислено е краката на Мики ван де Вен и го изрита с бутоните в ахилесовото сухожилие. Първоначално реферът Майкъл Оливър не даде сигнал, но след преглед на монитор изгони французина. Възпитаниците на Роберто Де Дзерби се възползваха от численото си предимство и поеха контрола върху играта, като в 24-тата минута поведоха. Мохамед Кудус центрира отлично от корнер, а Арчи Грей се освободи от защитата и с глава изпрати топката във вратата на Дийн Хендерсън. До почивката Тотнъм продължи да атакува, но не успя да увеличи аванса си.

След паузата „шпорите“ наложиха още по-сериозен натиск и създадоха редица положения. Хендерсън обаче на няколко пъти се намеси решително, за да запази интригата. В 73-тата минута Ян Паул ван Хеке все пак сложи край на надеждите на гостите. След центриране в наказателното поле защитникът първоначално игра с глава, топката срещна напречната греда, но при добавката той реагира най-бързо и я изпрати в мрежата.

Така Тотнъм записа трета поредна победа във Висшата лига под ръководството на Роберто Де Дзерби и се изкачи до осмото място в класирането. Кристъл Палас пък продължава да изпитва сериозни затруднения и остана в зоната на изпадащите.

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Снимки: Gettyimages

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