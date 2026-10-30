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Добри новини за Де Дзерби по пътя към евентуалната трета поредна победа

  • 30 окт 2026 | 17:20
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Добри новини за Де Дзерби по пътя към евентуалната трета поредна победа

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби ще може да използва Джеймс Мадисън и Дестини Удоджи в лондонското дерби в Кристъл Палас, в което “шпорите” ще търсят трета поредна победа. Халфът се разписа срещу Ковънтри, но в дербито с Челси бе принудително заменен, като се появиха опасения, че той може да е получил поредната си сериозна контузия. Удоджи пък получи контузия в мача с Манчестър Юнайтед и пропусна последните две срещи. Сега обаче двамата ще бъдат на разположение на Де Дзерби, което е много добра новина за италианеца.

“Джеймс е на разположение. Тази седмица Мадисън не тренираше наравно с останалите играчи, но за утре е на разположение. Той е специален играч за нас. Притежава уникални качества. Удоджи също е на разположение. Той е още един проблематичен играчи по отношение на контузиите. Тосин Адарабиойо, Лукас Бергвал, Михайло Мудрик и Савио все още са аут. Всички останали са на разположение”, заяви Де Дзерби на днешната си пресконференция.

Кристъл Палас влиза в този мач след загуба с 0:5 от Брайтън и поражение с 0:2 от Нюкасъл, които засилват напрежението върху Пиер Саж. Роберто де Дзерби е добре запознат с напрежението след поредица от тежки резултати, но той има високо мнение за френския специалист.

„Познавам Пиер Саж много добре. Той е много добър треньор. Познавам го отдавна – още от времето му в Лион, а и от миналия сезон в Ланс. Той е наистина добър треньор. Гледах мачовете им срещу Фулъм, Бешикташ и Нюкасъл. Отборът е жив", добави Де Дзерби.

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