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Интер е стартирал преговори за Киеза

  • 30 окт 2026 | 19:26
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Интер е стартирал преговори за Киеза

Интер вече води конкретни разговори с Ливърпул за трансфер на Федерико Киеза през януарския трансферен прозорец. Италианецът има само две минути под ръководството на новия мениджър Андони Ираола, който вече разполага с доста качествени крила в лицето на Брадли Баркола, Коди Гакпо, Рио Нгумоа и Виктор Муньос. По фланговете може да играе и младият Люис Кумас, който получава доста шансове от испанеца. Поради тази причина Ираола е напълно съгласен да се раздели с Киеза, който не влиза в плановете ми.

Италианецът така и не се превърна във важна фигура на “Анфийлд” след трансфера си през лятото на 2024 година. Бившият играч на Ювентус иска да се завърне в Серия “А”, като интерес към него проявяват Интер, Милан, Рома, Аталанта и Лацио. Италианският шампион обаче е най-настоятелен и вече е провел разговори с колегите си в Ливърпул.

Твърди се, че мърсисайдци ще искат за него около 15 милиона евро. Проблемът за италианските клубове е заплатата на Киеза, който в момента получава по около 7 милиона евро на сезон,

Интер през лятото привлече Къртис Джоунс - друг играч на Ливърпул, така че двата клуба имат активни работни отношения.

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Снимки: Imago

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