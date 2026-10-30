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Официално! Локомотив (София) се раздели с Любо Пенев

  • 30 окт 2026 | 17:54
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Любослав Пенев вече не е старши треньор на Локомотив (София). Това обявиха преди минути "столичните железничари". Двете страни се разделят по взаимно съгласие. Днешното домакинство на отбора срещу Ботев (Пловдив) ще бъде водено от помощниците на Ел Голеадор, а след него и те напускат своите постове.

"Локомотивци,

След проведени разговори между ръководството на клуба и треньорския щаб беше взето решение двете страни да се разделят по взаимно съгласие.

В днешния двубой срещу „Ботев“ (Пловдив) отборът ще бъде воден от помощниците на Любослав Пенев, след което ангажиментите на треньорския щаб към клуба ще приключат.

Ръководството на „Локомотив“ благодари на Любослав Пенев и щаба му за професионализма и им пожелава много здраве и успехи в бъдеще!", гласи официалното съобщение на клуба.

До раздялата се стигна след недоволство от феновете, които в последните две срещи - домакинските равенства срещу Локо (Пловдив) и Ботев (Враца), скандираха за оставка на Любо Пенев. Поводът бяха незадоволителните резултати от началото на сезона, тъй като Локо записа едва една шампионатна победа в първите 12 кръга на efbet Лига.

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