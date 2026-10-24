Любо Пенев с анализ за миналото на Локо (София), каза какво не му харесва

Наставникът на Локомотив (София) Любо Пенев обяви след домакинското равенство (1:1) срещу Ботев (Враца) какво не му харесва в клуба. Той разясни, че целта е първата осмица и не е доволен, че до този момент има твърде малко точки и като домакин, и като гост. Също така Ел Голеадор се върна към славното минало на столичните "железничари" и обяви, че последните пет години не отговарят на славната история.

“Съгласен съм, че първото полувреме срещнахме добра съпротива от Ботев (Враца), съвсем нормално. Изравнихме и след няколко други положения не успяхме да вкараме. По-атрактивни и уверени пред вратата на противника. Една ситуация след изритана от вратаря топка и ни вкараха. ОК. От първата секунда трябва да наложим добър ритъм, скорост и контрол. Срещнахме добра съпротива. Затова е треньорският щаб и разполагаме с различни футболисти на пейката. Затова бяхме близо до победата. Израстваме. Не губим след наши грешки. Работим много добре, стараем се треньори и собственици да сме спокойни. Трябва търпение.

Първенството е в разгара си. Историята на Локомотив на мен като старши треньор не ми харесва. Какво имам предвид. През последните пет години 9-10, 11-12-то място. Това не ми харесва. Анализирам миналото, защото знам какви футболисти са минали през Локомотив. Тук сме и ще направим всичко възможно да променим това нещо. Искаме да сме в осмицата. Тази статистика не ми харесва и искаме да я променим.

Може би малко тежи статистиката, че нямаме победа като домакин. Не ми харесва точковия актив и вкъщи, и навън. Атмосферата е много добра. Единствено ни трябват повече точки, които заслужавахме", разясни Любо Пенев.

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