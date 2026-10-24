Мохамед: Не знам какво не ни достига, Любо Пенев ни учи на дисциплина и след това на футбол

Футболистът на Локомотив (София) Мохамед Медфай разкри, че треньорът Любослав Пенев учи играчите първо на дисциплина, а след това и на футбол.

“Заслужавахме повече, но не успявахме да завършим ситуациите си. Ботев е добър отбор, но трябва да се представяме по-добре. За мен това не е достатъчно, но се радвам, защото виждам развитеето в нашия отбор", каза тунизиецът след домакинското равенство (1:1) срещу Ботев (Враца).

"Не е лесно да минава всяка топка през мен, но се радвам, че е така. Трябва да отговарям с увереност и да се отблагодарявам на публиката. Любо Пенев ни учи на дисциплина и след това да играем футбол. Да бъдем свободни, уверени.

Имаме много добри играчи, много качествени. Не знам какво не ни достига да спечелим повече двубои. Виждаме развитието и резултатите ще дойдат", завърши Медфай.

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