Любо Пенев: През второто полувреме играхме минимум 12-13 минути по-малко

Старши треньорът на Локомотив (София) Любослав Пенев говори след равенството 1:1 с Локомотив (Пловдив). Наставникът на "червено-черните" изрази разочарование, че отборът му не е победил, въпреки че е създал много ситуации пред вратата на противника.

Ел Голеадор обърна внимание и на добавеното време, като сподели мнение, че през второто полувреме двата тима са играли поне 12-13 минути по-малко заради множеството прекъсвания на играта.

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"Благодаря на феновете на Локомотив (Пловдив) за подкрепата, която изразиха и винаги са имали към мен. От точката не съм доволен, но съм много доволен от това, което показва отборът. Мача го започнахме прекалено спокойни, визирам първите 10 минути. След това двубоят беше под наш контрол. Създадохме много ситуации и трябваше да спечелим този мач. Браво на момчетата, добре работят. Отчитам един силен мач за нас. Трябва да държим тази линия.

Вече гледаме към Купата. Вихрен е водач в класирането на Втора лига. Очаквам труден мач. Трябва да се представим по същия начин и това да не спира. Винаги ще бъде по трудния начин и всички трябва да са готови за това нещо.

Радвам се, че създаваме положения. Повече бих се радвал, ако ги реализираме. Ние сме отбор, който играе агресивно, стоим близо до противниковата врата.

Искам да обърна внимание на съдийството, по-скоро на допълнителното време. Първото полувреме имаше контузен, пожелаваме му бързо възстановяване на Ефе Али. Говорим за времето. 5 или 6 минути не играхме, а дадоха 4 продължение. Но второто полувреме ние играем минимум 12-13 минути по-малко. Направихме 10 смени, имаше доктор. Не го виждам логично и не мога да го разбера. Трябва да имаш минимум 9 минути. Феновете идват за това нещо. Ние се подготвяме за две по 45, а не по 25. Съдиите, ако бързат за някъде, окей", каза Любо Пенев.

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Снимки: Startphoto