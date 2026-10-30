Локомотив (София) и Ботев (Пловдив) в опит да се върнат към победите

Локомотив (София) се изправя срещу Ботев (Пловдив) в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига, който ще се играе на стадион "Локомотив" в "Надежда". Главен съдия на сблъсъка е Волен Чинков. Мачът започва в 19:30ч.

Преди тази среща домакините от Локомотив (София) заемат 13-о място в таблицата с актив от 9 точки след 12 изиграни мача (1 победа, 6 равенства и 5 загуби, голова разлика 13:20). Гостите от Ботев (Пловдив) се намират на 5-а позиция с 19 точки от 12 двубоя (6 победи, 1 равенство и 5 поражения, голова разлика 17:18).

В последните си мачове от първенството Локомотив (София) записва равенство 1:1 срещу Ботев (Враца) у дома и равенство 1:1 срещу Локомотив (Пловдив), а преди това надделя над Спартак (Варна) с 1:0 като гост. За Купата на България "железничарите" спечелиха срещу Вихрен (Сандански) с 2:1.

Ботев (Пловдив) влиза в двубоя след тежка загуба с 0:4 от ЦСКА 1948 в миналия кръг от шампионата. Преди това пловдивчани постигнаха успех с 4:0 над Черноморец (Бургас) за Купата на България и надделяха над Славия с 1:0 в efbet Лига.

В последните 5 срещи между двата тима балансът е изравнен: по 2 победи за всеки отбор и 1 равенство. Първият мач между тях за този сезон през юли завърши 1:1 в Пловдив. През миналата кампания Локомотив (София) спечели домакинството си с 3:2 през декември 2025 г. и записа успех с 1:0 като гост през август 2025 г.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google