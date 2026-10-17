Любо Пенев: Поставих цел "Европа", докъде ще стигнем - не знам

Наставникътна Локомотив (София) Любослав Пенев остана доволен от играта и победата на неговия тим с 2:1 над Вихрен в 1/6-финален двубой за Купата, игран в Сандански.

Локо (София) обърна Вихрен след спорен изравнителен гол и го изхвърли от Купата

“Не продължавам аз, а отборът. Футболът е колективен спорт. Радвам се, че направихме добър мач срещу сериозен отбор. Водач във Втора лига. Мачът ми хареса. Ние сме отбор, който иска и играе близо до противниковата врата, създава положения. Тук идва тънкият момент. От четири ситуации трябва да вкараме една-две. Ако бяхме вкарали, нямаше да се стигне до 1:0 за тях. През второто полувреме също три-четири положения. Момчетата са сериозни, има ги качествата. Може би малко повече концентрация пред нашата и противниковата врата.

Купата е цел на много отбори, защото е най-прекият път към Европа. Когато поех Локомотив, поставих цел Европа. Дали ще го постигнем, е отделен въпрос. Докъде ще стигнем - не знам. Трябва да се влагаме и подобряваме с всеки един мач.

Да, инкасирахме загуби, но за повечето ние сме си виновни, отколкото противниците. В много мачове надиграхме солидни отбори, но не успяхме да вкараме гол-два. Който не вкара, го наказват с гол в неговата врата", заяви Любослав Пенев.

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Снимки: Startphoto