Българче в Атлетико мечтае да вдига купи като Любо Пенев

Едно българче, родено и растящо в Мадрид, живее с мечтата да пробие до първия тим на гранда Атлетико. И да вдига купи, както навремето го направи Любо Пенев. Само дето Адриян Бориславов е вратар. Но невъзможни неща няма.

Още повече че в момента за Атлетико пази балканецът Ян Облак. А клубът има световна слава в изграждането на велики вратари като словенеца. През последните години той даде феноменални играчи на този пост - своя юноша Де Хеа и белгийския исполин Тибо Куртоа, сега в омразния враг Реал.

Адриян се ражда на 26 март 2014 година в мадридското предградие Хетафе. Таткото Борислав е софиянец, тренира в школата на Локо. Майката Тина е от смолянското село Баните, чудно кътче в Родопите. Тя идва малка в Испания, но държи на нашенските традиции. Таткото Боби пристига в Мадрид през 2005 година, когато завършва Спортното училище в квартал "Надежда". Адаптира се лесно, защото там вече са родителите му. "Уви, от моя набор почти никой не успя във футбола. Освен може би Мирослав Антонов - Чилика", уточнява Боби, като визира бившия нападател, направил кариера в Левски, Лудогорец, Славия и Монтана плюс куп отбори по "Б" група и чужбина.

Любослав Пенев: Благодаря ви, Армейци!

Бащата е основен участник в разговора ни, защото синът разбира прекрасно български, но го говори по-трудно. Основният език на малкия, нормално, е испанският.

"Още на 6 години Адриян поиска да тренира футбол. Записахме го в един частен клуб в Хетафе. Интересното е, още на втората седмица ми каза, че иска да бъде вратар. Малко се стреснах, защото това е най-сложният пост във футбола", разказва ни родителят. Но малкият е настоятелен. Колкото и бащата да го убеждава в обратното - че трябва да играе нападател.

Дори го лишава от плейстейшън за две седмици, за да размисли.

Двамата се гледат леко накриво. Но след двете седмици Адриян отсича: "Ще бъда вратар все пак!". Таткото уважава решението му.

С поредната индивидуална награда в Хетафе

След година талантът на българчето е забелязан от скаут на Реал, гигантът на Европа. С таткото са повикани на проби в базата на "белите". След 3 тренировки спецовете канят Адриян да се присъедини от есента към един от тимовете на Реал. 7-годишният вратар тренира три пъти на седмица във „Валдебебас”, невероятната база, на която се подготвят и мъжете на гранда.

Атлетико си спомни за времето на Любо Пенев в най-силния си двубой

Отношението към малките е като към звезди. Те отиват само с бутонки или и ръкавици, ако са вратари. Всички екипи са подредени по номера на скамейките в съблекалнята. Като свърши мачът, оставят екипите в кош, за да се перат за следващия. Треньор на българчето е Кодина, една от резервите на Икер Касияс в шампионския отбор на Реал през 2007-2008 година.

В школата на Реал - всичко е перфектно

Базата е разделена, като децата заемат едната част, а звездите - другата. Но тръгвайки си от занимания, семейството често засича Марсело и останалите, които тогава играят в Реал.

Всичко върви по мед и масло за таланта. Но идва контузия на ръката, която вади нашето момче за 3 месеца. Това променя генерално кариерата му. Докато влезе в ритъм, идва времето за нов договор и от Реал отказват такъв. Аргументират се, че не е направил необходимото развитие. Бащата приема аргументите. Реал не е единственият отбор", му казва един от треньорите. И това дава надежда на семейството.

С екипа на Реал

Така и става. Бивш треньор на Димитров търси бащата и кани малкия в Хетафе. Школата има отличен имидж в Испания. Треньорът знае качествата на Адриян. Обяснява, че ще го качи при по-големите с една година, което гарантира бързо развитие. Бащата разбира много добре и веднага дава съгласие.

Момчето се чувства отлично в Хетафе, където остава две години. Лично директорът на школата казва на таткото, че е много доволен от изявите на вратаря във втория отбор на съответния набор. И го мести при връстниците му, но в първия тим. "Там децата са много по-добри. Има страхотни турнири. Така си и беше, каквото ни обещаха - получи се", доволен е Боби.

Треньорите са на високо ниво.

На първо място гледат здравето на детето, после училището, на трето място е чистият футбол.

Стига се до турнир във Валядолид, където Адриян прави феноменален мач срещу Атлетико. Българчето печели и купа за най-добър вратар на турнира, в който на финала срещат Реал. Нашето момче спасява сигурно 20 удара, но тимът му губи.

"Дюшекчиите" си знаят работата и се свързват със семейството. И на 9 години Адриян отива при Атлетико. Тимът му печели в миналия шампионат титлата за своята възраст, и то с 1 точка пред кръвния враг Реал. Сега му предстои серия турнири, включително в далечно Орландо, Флорида. Настаняване, пътища - родителите нямат грижа.

Атлетико наистина са голямо семейство. Нашето момче се засича редовно с любимците си Коке, Облак, до миналата година и с Гризман. Условията са топ, но и никак не е леко на децата. По-малките набори тренират 3-4 пъти на седмица.

Няма компромис с училището. Адриян е там от 9 до 17,00 часа. След това бащата го кара на тренировка, която продължава по два часа и половина. Често не остава време за учене за другия ден. И така е по всички школи на Испания, страната световен и европейски шампион.

Родителите са плътно зад малкия талант - таткото в спорта, а майката в ученето

За уроците обаче отговорна е майката, която помага много и Адриян се справя добре. "Съпругата е ученолюбива, че ако зависеше от мен, не ми се мисли. Нашето поколение от спортните училища не беше по уроците", смее се Боби. Той работи в магазин за месо на едро. Майката е медицинска сестра в болница в Хетафе.

Мартин Петров е уважаван в семейството на "Атлети"

Разбира се, не може да отминем родната връзка в Атлетико. Семейството се запознава с Мартин Петров на турнир, в който легендарното крило води сборен тим от България. Все още много уважават Любо Пенев, който помогна за златния дубъл на Атлетико през 1996 година. "Тежката болест накара феновете да направят сметка с дарения.

Издигнаха плакат в подкрепа на Любо. Пенев е обичан тук.

"Марица"

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