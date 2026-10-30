Рикардо с интересно обяснение за прогреса на Антонели

Бившият пилот във Формула 1 Дениъл Рикардо е убеден, че възрастта и младежката необремененост са в основата на впечатляващия триумф на Андреа Кими Антонели през сезон 2026.

След девет спечелени състезания през едва втората си кампания в шампионата, италианският пилот на Мерцедес е само на крачка от първата си световна титла. За да си осигури короната още в предстоящото Гран При на Мексико Сити, на Антонели му е достатъчно да финишира девети или победата да не отиде при Джордж Ръсел или Люис Хамилтън. По този начин 20-годишният талант би станал най-младият световен шампион в историята на Формула 1, подобрявайки досегашното върхово постижение на Себастиан Фетел с повече от три години.

"He's been at a higher level than me this year" George Russell talks about his rivalry with team mate Kimi Antonelli this season 🗣️ #F1 #MexicoGP https://t.co/MDEeL0i6FP — Formula 1 (@F1) October 29, 2026

Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

Рикардо, който дебютира в световния шампионат на 22 години и се оттегли на 35, смята, че разбира отлично състоянието на италианеца и предимствата, които то му дава.

„Наскоро приятел ме попита за Антонели и аз отговорих, че незнанието е суперсила. Имам предвид именно това да си млад, без никакви лоши намерения към него - сподели австралиецът в подкаста Beyond the Grid. - Младостта е истинско предимство – да си необременен и все още да не си се сблъскал с всички страни на този свят. Спомням си първата ми година в Ред Бул Рейсинг: наивен си, млад си, безгрижен си. Всичко се получава с лекота и си казваш: „Уау, печеля, страхотно, просто ще продължавам да побеждавам, защото съм най-добрият.“

Как официалният сайт на Формула 1 коментира дебюта на Никола Цолов днес

Рикардо се присъедини към първия отбор на Ред Бул през сезон 2014 след оттеглянето на сънародника си Марк Уебър и застана редом до Себастиан Фетел. Австралиецът донесе единствените три победи за екипа през онази година и категорично засенчи действащия четирикратен шампион. Паралелът с настоящата ситуация е ясен – Антонели успява да надделее над Ръсел, въпреки че британецът бе утвърдената звезда на Мерцедес.

„Не искам да правя директно сравнение между себе си и него, но силата на младостта се крие точно в способността да устоиш на среда, която често е изключително напрегната. С годините неизбежно трупаш психологически багаж - обясни Рикардо. - В момента Кими се намира в идеалния период – безспорно е изключително талантлив и бърз, но все още няма натрупан товар. Той просто излиза и кара на пистата, без странични мисли, а това е суперсила.“

Карлос Сайнц защити колегите си след острите критики на Фернандо Алонсо

Рикардо признава, че за самия него запазването на тази лекота е ставало все по-трудно с течение на кариерата, включително при решението да напусне Ред Бул след 2018 година. По думите му с времето въпросите и съмненията нарастват, което изисква много повече усилия за постигане на резултати, които преди са идвали естествено.

След победата си в Гран При на САЩ Антонели потвърди, че възнамерява да запази същата нагласа до края на шампионата, без да се поддава на напрежението около очакваната коронация.

Исак Хаджар след критиките към Ред Бул: Трябваше да запазя някои неща за себе си

„Ще подхождам със същия манталитет – да се забавлявам максимално и да се боря за още една победа - заяви младият пилот. - Целта ми е да завърша сезона по най-добрия възможен начин и просто да се наслаждавам на състезанията до самия финал.“

Верстапен за Антонели: Той ще става още по-бърз

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages