Верстапен за Антонели: Той ще става още по-бърз

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен предрече, че Андреа Кими Антонели тепърва ще разгръща пълния си потенциал, а спечелването на титлата само ще му помогне за това.

Победа на Верстапен в Мексико може да гарантира титлата на Антонели

Коментарът на нидерландецът идва преди надпреварата за Гран При на Мексико Сити, в която Антонели може да си гарантира своята първа световна титла. За целта той трябва да спечели поне две точки от неделното състезание на „Ерманос Родригес“, за да стане най-младият шампион в историята и първият италианец с титла от Алберто Аскари през далечната 1953 година.

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А според Верстапен тази титла ще позволи на Антонели да пристига с по-спокойна нагласа за състезателните уикенди, което пък ще се отрази на неговото представяне. Верстапен също така направи едно сравнение с ветерани като Фернандо Алонсо и Люис Хамилтън, които според него отдавна са разгърнали своя потенциал и няма да стават по-бързи.

„Той все още не е разгърнал пълния си потенциал и спечелването на световната титла ще го направи още по-добър. Когато постигнеш голямата цел в живота си, започваш да подхождаш към състезателните уикенди с по-спокойна нагласа.



„Той (Хамилтън) вероятно няма да стане по-бърз. Не ме разбирайте погрешно. Не казвам, че Люис става по-бавен, а просто, че едва ли ще стане по-бърз, отколкото е сега. При Кими ситуацията е различна. Той все още има огромен потенциал за развитие“, заяви Верстапен пред BILD.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

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Снимки: Gettyimages