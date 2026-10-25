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Все повече страни искат място в WRC, колко ще расте календарът?

  • 25 окт 2026 | 17:10
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Световният рали шампионат (WRC) се подготвя за две дългоочаквани завръщания в календара със стартове във Великобритания и Съединените американски щати през 2027 година. В същото време ръководството на шампионата и Международната автомобилна федерация (ФИА) продължават да преследват амбицията си да привлекат китайски автомобилен производител, да осигурят домакинство на кръг в Китай или да постигнат и двете цели едновременно.

Заместник-председателят на ФИА по спорта Малкълм Уилсън подчерта, че списъкът с кандидатстващите държави остава конфиденциален, но интересът към организиране на рали надпревари от световно ниво е безпрецедентен.

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„Не мога да разкрия конкретните страни, но мога да заявя категорично, че интересът към домакинство на стартове от WRC в момента е огромен. В миналото не съм бил част от оперативната дейност на ФИА или промоутъра, но сега виждаме изключително високо ниво на активност около включването на нови състезания“, коментира Уилсън.

Наред с Китай, сред спряганите кандидати е и Аржентина, за която се появиха информации, че може да се завърне в шампионата още през следващия сезон. Уилсън поясни, че макар състезанието в САЩ да е от стратегическо значение от маркетингова гледна точка, пред шампионата стоят и други важни цели.

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„Някои от споменатите дестинации наистина са част от плановете ни, но водим изключително интересни разговори и с други страни. Има дори места, за които никога не съм предполагал, че биха проявили такъв интерес. Вярвам, че те могат да донесат още по-голяма добавена стойност за развитието на сериите в бъдеще“, сподели заместник-президентът на федерацията.

По думите му преговорният процес е динамичен и отворен за всеки сериозен проект: „Работата, разбира се, продължава. Готови сме да водим диалог с всеки потенциален организатор, който има увереността и капацитета да реализира подобно събитие.“

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Уилсън не скри увереността си в бъдещето на шампионата. „От гледна точка на ФИА обстановката е изключително обнадеждаваща. Това показва, че сме поели в правилната посока. Подобен засилен интерес доказва, че хората най-после започват да осъзнават истинския потенциал на WRC“, заключи той.

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Снимки: Gettyimages

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