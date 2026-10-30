Стоичков взе участие в детски футболен фестивал в Азербайджан

Българската легенда Христо Стоичков взе участие в детския футболен фестивал Boots for All в Азербайджан, похвалиха се от местната футболна асоциация (AФФА). Той присъства на събитието в качеството си на посланик на ФИФА.

“В рамките на програмата на ФИФА Football for Schools бяха проведени семинар и фестивал под наслов Boots for All с участието на повече от 120 деца! На края на фестивала, на който присъства и легендарният футболист Христо Стоичков, децата бяха наградени с футболни обувки. Програмата, реализирана в сътрудничество с ФИФА, АФФА и Министерството на науката и образованието, има за цел да насърчи развитието на футбола в училищата, да повиши професионалите умения на учителите и да подпомогне физическото и социалното развитие на децата”, пише АФФА в свое видео от събитието в Инстаграм.

Стоичков също така посети местния спортен комплекс “Хьовсан”, където изгледа на живо мача на Азербайджан срещу Афганистан (3:3) от Световното първенство до 15 години, което се провежда в страната.

⚽🌟 “Barselona”nın əfsanəsi Xristo Stoiçkov Hövsan Yarış Kompleksində! 🇦🇿 🏟️ Dünya futbolunun tanınmış siması Azərbaycan millisinin oyununu izləməyə gəlib! 🔥 #Stoichkov #Barcelona #Azerbaijan #Football @HStoitchkov8 https://t.co/2rz5N5aUVY — AZERTAC News Agency (@AZERTAC) October 30, 2026

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