Стоичков със специална среща в Кипър

Легендата на българския футбол Христо Стоичков получи специален подарък от Пафос. Носителят на „Златната топка“ за 1994 година се срещна с изпълнителния директор на кипърския клуб Харис Теохарус, който му връчи фланелка с неговото име.

От Пафос споделиха снимка от срещата в официалния си профил в Instagram. На нея Камата и Теохарус позират със синия екип, на чийто гръб са изписани фамилията на българина и емблематичният номер 8.

„Среща на футболното величие“, написаха от клуба към публикацията.

Кипърците представиха Стоичков като икона на българския футбол и посланик на ФИФА, подчертавайки, че името му заема специално място в историята на играта.

От Пафос обясниха, че персонализираната фланелка е подарена като знак на признателност. Според клуба тя е специален спомен, символизиращ уважението и общата страст, които свързват хората във футболния свят.

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