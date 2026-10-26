Стоичков пристигна на церемонията за "Златната топка"

Българската футболна звезда Христо Стоичков пристигна в Лондон за юбилейното 70-о раздаване на наградите за "Златната топка". Стоичков е единственият българин, който някога е вдигал отличието за най-добър футболист на планетата, като това той го стори през 1994 година.

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Тогава той получи огромното признание, защото заблестя на Световното първенство в САЩ, ставайки голмайстор и помагайки на България да грабне бронзовите медали. Тази година Световните футболни финали също се проведоха в Северна Америка, а интересното е, че един от представителите на настоящите бронзови медалисти Англия - Хари Кейн, е сред големите фаворити за най-престижната индивидуална футболна награда.

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