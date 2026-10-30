Втора лига на живо: играят се два мача

Днес предстои да се изиграят нови четири мача от 14-ия кръг на Втора лига. Два от лидерите в класирането - ЦСКА II и Вихрен, ще направят всичко възможно да запазят своите позиции. "Червените" гостуват на "Бончук", а "еделвайсите" - в Самоков.
Другите две срещи от програмата противопоставят Локомотив (Горна Оряховица) - Берое и Пирин - Етър.
29 октомври, четвъртък, 18:00 ч.:
Янтра (Габрово) 3:0 Хебър (Пазарджик)
1:0 Тихомир Димитров (12)
2:0 Милчо Ангелов (21)
3:0 Милчо Ангелов (27)
Янтра съсипа Хебър за едно полувреме
30 октомври, петък, 14:15 ч.:
Рилски спортист 0:0 Вихрен (Сандански)
Рилски спортист 0:0 Вихрен
30 октомври, петък, 14:30 ч.:
30 октомври, петък, 17:30 ч.:
Локомотив (Горна Оряховица) - Берое
31 октомври, събота, 14:30 ч.:
2 ноември, понеделник, 14:30 ч.:
Спортист (Своге) - Лудогорец II
2 ноември, понеделник, 17:30 ч.:Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google