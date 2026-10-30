Втора лига на живо: играят се два мача

Днес предстои да се изиграят нови четири мача от 14-ия кръг на Втора лига. Два от лидерите в класирането - ЦСКА II и Вихрен, ще направят всичко възможно да запазят своите позиции. "Червените" гостуват на "Бончук", а "еделвайсите" - в Самоков.

Другите две срещи от програмата противопоставят Локомотив (Горна Оряховица) - Берое и Пирин - Етър.

29 октомври, четвъртък, 18:00 ч.:

Янтра (Габрово) 3:0 Хебър (Пазарджик)



1:0 Тихомир Димитров (12)

2:0 Милчо Ангелов (21)

3:0 Милчо Ангелов (27)

Янтра съсипа Хебър за едно полувреме

30 октомври, петък, 14:15 ч.:

Рилски спортист 0:0 Вихрен (Сандански)

Рилски спортист 0:0 Вихрен

30 октомври, петък, 14:30 ч.:

Марек - ЦСКА II

30 октомври, петък, 17:30 ч.:

Локомотив (Горна Оряховица) - Берое

Пирин (Благоевград) - Етър

31 октомври, събота, 14:30 ч.:

Несебър - Черноморец (Бургас)

2 ноември, понеделник, 14:30 ч.:

Спортист (Своге) - Лудогорец II

2 ноември, понеделник, 17:30 ч.:

Добруджа - Фратрия

Монтана - Спартак (Плевен)

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