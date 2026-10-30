Дубълът на ЦСКА превзе "Бончук" и оглави класирането

Дублиращият отбор на ЦСКА излезе еднолично на върха в класирането, след като спечели гостуването си на Марек, а в същото време Вихрен допусна грешка срещу Рилски спортист. "Армейците" стигнаха до успех с 3:1 на стадион "Бончук" в мач от 14-ия кръг на Втора лига.

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Радослав Живков и Васил Каймаканов бяха точни за столичани преди почивката, а през второто полувреме Алесандро Николов също записа името си сред "червените" голмайстори. За дупничани почетното попадение бе дело на Христо Каймакански.

В следващия кръг ЦСКА II е домакин на Рилски спортист, а за Марек предстои сблъсък с Хебър в Пазарджик.

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