Локомотив (ГО) продължи добрата си серия с успех над Берое

Локомотив (Горна Оряховица) спечели с 2:0 домакинството си на Берое от 14-ия кръг на Втора лига. Точни за "железничарите" бяха Теодор Райков (20') и Мариян Иванов (60').

С тази победа отборът на Николай Панайотов продължи добрата си серия от вече два месеца без загуба. По този начин Локо се изкачи до четвъртата позиция във временното класиране.

Грешна стъпка на един от лидерите във Втора лига, Пирин не отлепя от дъното

Заралии редуват силни и слаби игри и вече са седми в подреждането. В следващия кръг старозагорци посрещат Пирин, а за тима от Горна Оряховица предстои гостуване в Сандански.

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