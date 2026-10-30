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Локомотив (ГО) продължи добрата си серия с успех над Берое

  • 30 окт 2026 | 19:21
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Локомотив (ГО) продължи добрата си серия с успех над Берое

Локомотив (Горна Оряховица) спечели с 2:0 домакинството си на Берое от 14-ия кръг на Втора лига. Точни за "железничарите" бяха Теодор Райков (20') и Мариян Иванов (60').

С тази победа отборът на Николай Панайотов продължи добрата си серия от вече два месеца без загуба. По този начин Локо се изкачи до четвъртата позиция във временното класиране.

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Заралии редуват силни и слаби игри и вече са седми в подреждането. В следващия кръг старозагорци посрещат Пирин, а за тима от Горна Оряховица предстои гостуване в Сандански.

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