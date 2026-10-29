Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Янтра (Габрово)

Янтра 3:0 Хебър, пропусната дузпа от домакините

  • 29 окт 2026 | 18:36
  • 663
  • 0

Отборите на Янтра и Хебър играят при 3:0 един срещу друг в мач от 14-ия кръг на Втора лига. Тихомир Димитров откри в 12-ата минута, а Милчо Ангелов удвои в 21-ата и отново той реализира в 27-ата.

Двата тима поделят мястото си в класирането с еднакъв актив - 20 точки. Все пак гостите са една позиция нагоре - седма, докато домакините са осм

Резултатът бе открит от домакините в 12-ата минута. След центриране от ъглов удар Димитров стреля с глава и прониза Мартин Янков.

В 21-ата минута Милчо Ангело удвои преднината на домакините, след като се озова на добра позиция и отклони топката във вратата за 2:0.

Отново Ангелов бе точен шест минути по-късно, след като засече с глава топката за трети гол във вратата на гостите.

В 41-ата минута ситуацията за гостите можеше да стане съвсем безнадеждна, след като домакините получиха право да изпълнят дузпа за игра с ръка в наказателното поле, но Петър Казаков нацели горната греда и пропусна.

ЯНТРА 3:0 ХЕБЪР
1:0 Димитров (12)
2:0 Ангелов (21)
3:0 Ангелов (27)

ЯНТРА: 12. Христо Лалев, 10. Айвън Ангелов, 5. Асен Георгиев, 16. Ивайло Енчев, 21. Иван Коконов, 15. Мартин Райнов, 17. Мартин Ганчев, 9. Милчо Ангелов, 6. Петър Казаков, 24. Тихомир Димитров, 71. Тони Иванов.

ХЕБЪР: 99. Мартин Янков, 3. Александър Кръстев, 4. Стефан Цонков, 17. Кристиано Кабо, 55. Мартин Михайлов, 96. Джанер Садетинов, 92. Тодор Гергишанов, 33. Иван Тилев, 7. Константин Павлов, 19. Редон Роймар, 9. Мариян Вангелов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

България (U15) се поправи за загубата от Кения, ще играят за 29-ото място в Баку

България (U15) се поправи за загубата от Кения, ще играят за 29-ото място в Баку

  • 29 окт 2026 | 18:02
  • 436
  • 0
ВАР се завръща в Sesame Купа на България, представиха и топката за турнира

ВАР се завръща в Sesame Купа на България, представиха и топката за турнира

  • 29 окт 2026 | 17:09
  • 981
  • 5
Играч на Черноломец отнесе 3 мача наказание

Играч на Черноломец отнесе 3 мача наказание

  • 29 окт 2026 | 17:07
  • 602
  • 0
Нападател на "соколите" претърпя операция

Нападател на "соколите" претърпя операция

  • 29 окт 2026 | 16:44
  • 922
  • 0
Легендарният Паро Никодимов с емоционално послание към „червена“ България

Легендарният Паро Никодимов с емоционално послание към „червена“ България

  • 29 окт 2026 | 16:01
  • 1088
  • 2
Играч на Левски легна за втора операция - Веласкес: Раздразнен съм, той е един от най-добрите хора на света

Играч на Левски легна за втора операция - Веласкес: Раздразнен съм, той е един от най-добрите хора на света

  • 29 окт 2026 | 15:46
  • 6577
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий

Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий

  • 29 окт 2026 | 14:22
  • 44112
  • 156
Веласкес: Не можем да си мислим, че сме Реал Мадрид, да забравим токсични въпроси като този

Веласкес: Не можем да си мислим, че сме Реал Мадрид, да забравим токсични въпроси като този

  • 29 окт 2026 | 15:23
  • 16910
  • 40
Вижте жребия за 1/4-финалите на Купата - очакват ни интригуващи сблъсъци

Вижте жребия за 1/4-финалите на Купата - очакват ни интригуващи сблъсъци

  • 29 окт 2026 | 14:18
  • 11371
  • 8
Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

  • 29 окт 2026 | 11:03
  • 28698
  • 69
Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

  • 29 окт 2026 | 07:56
  • 14143
  • 10
Ливърпул приема Борнемут на 1/4-финалите в Карабао къп, палачът на Арсенал отново ще е домакин на отбор от Премиър лийг

Ливърпул приема Борнемут на 1/4-финалите в Карабао къп, палачът на Арсенал отново ще е домакин на отбор от Премиър лийг

  • 29 окт 2026 | 09:25
  • 10569
  • 2