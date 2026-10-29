Янтра 3:0 Хебър, пропусната дузпа от домакините

Отборите на Янтра и Хебър играят при 3:0 един срещу друг в мач от 14-ия кръг на Втора лига. Тихомир Димитров откри в 12-ата минута, а Милчо Ангелов удвои в 21-ата и отново той реализира в 27-ата.

Двата тима поделят мястото си в класирането с еднакъв актив - 20 точки. Все пак гостите са една позиция нагоре - седма, докато домакините са осм

Резултатът бе открит от домакините в 12-ата минута. След центриране от ъглов удар Димитров стреля с глава и прониза Мартин Янков.

В 21-ата минута Милчо Ангело удвои преднината на домакините, след като се озова на добра позиция и отклони топката във вратата за 2:0.

Отново Ангелов бе точен шест минути по-късно, след като засече с глава топката за трети гол във вратата на гостите.

В 41-ата минута ситуацията за гостите можеше да стане съвсем безнадеждна, след като домакините получиха право да изпълнят дузпа за игра с ръка в наказателното поле, но Петър Казаков нацели горната греда и пропусна.

ЯНТРА 3:0 ХЕБЪР

1:0 Димитров (12)

2:0 Ангелов (21)

3:0 Ангелов (27)



ЯНТРА: 12. Христо Лалев, 10. Айвън Ангелов, 5. Асен Георгиев, 16. Ивайло Енчев, 21. Иван Коконов, 15. Мартин Райнов, 17. Мартин Ганчев, 9. Милчо Ангелов, 6. Петър Казаков, 24. Тихомир Димитров, 71. Тони Иванов.



ХЕБЪР: 99. Мартин Янков, 3. Александър Кръстев, 4. Стефан Цонков, 17. Кристиано Кабо, 55. Мартин Михайлов, 96. Джанер Садетинов, 92. Тодор Гергишанов, 33. Иван Тилев, 7. Константин Павлов, 19. Редон Роймар, 9. Мариян Вангелов.

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