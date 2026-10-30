Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Вихрен (Сандански)

Рилски спортист 0:0 Вихрен

  • 30 окт 2026 | 15:00
  • 794
  • 0
Рилски спортист 0:0 Вихрен

Рилски спортист и Вихрен играят при резултат 0:0 в среща от 14-ия кръг на Втора лига.

"Еделвайсите" са лидери в класирането, заедно с отборите на ЦСКА II и Черноморец (Бургас), които също имат 25 точки в актива си. Тимът на Владимир Манчев ще търси завръщане на победния път, след загубата от Янтра и равенството с Марек преди седмица.

"Скиорите" също нямат успех от два мача насам и със сигурност амбицията им е да спечелят днес и да зарадват своите привърженици.

Втора лига на живо: играят се два мача
Втора лига на живо: играят се два мача

В третата минута Даниел Манолев направи добър пробив отдясно, но реши сам да завърши нападението, вместо да потърси подаване към непокрития Преслав Йорданов. Опитът на младия флангови футболист излезе в аут.

Малко по-късно домакините отговориха с отлично организирана контраатака, при която Божилов беше изведен очи в очи с противниковия вратар, но ударът му беше неточен.

В средата на първото полувреме Йорданов стреля от границата на наказателното поле, но Ивайло Неделчев внимаваше и успя да избие топката в корнер. В 30-ата минута Ал-Бадарин шутира слабо в близкия ъгъл и стражът на Рилецо улови без особени проблеми.

Рилски спортист 0:0 Вихрен (Сандански)

Стартови състави:

Рилски спортист: 1. Ивайло Неделчев, 6. Емил Панов, 4. Павел Тодоров, 33. Павлин Чиликов, 44. Виктор Генев, 8. Митко Митков, 14. Емил Мартинов, 20. Мартин Атанасов, 11. Марто Бойчев, 9. Илия Димитров, 10. Георги Божилов;

Вихрен (Сандански): 1. Станислав Нисторов, 6. Александър Бастунов, 26. Камен Хаджиев, 5. Иван Арсов, 25. Атанас Килов, 10. Томи Костадинов, 22. Антон Тунгаров, 20. Айкут Рамадан, 23. Даниел Манолев, 7. Монир Ал-Бадарин, 29. Преслав Йорданов

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3, Ферарио Спасов ме научи да разбирам съблекалнята

Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3, Ферарио Спасов ме научи да разбирам съблекалнята

  • 30 окт 2026 | 12:16
  • 4094
  • 3
Директорът на школата на Левски: Чувствам се много комфортно и полезен

Директорът на школата на Левски: Чувствам се много комфортно и полезен

  • 30 окт 2026 | 09:43
  • 6789
  • 7
Двойни премии в Дунав за успех срещу Левски?

Двойни премии в Дунав за успех срещу Левски?

  • 30 окт 2026 | 09:24
  • 1917
  • 9
Светлин Станчев: Отиваме в Исперих за победа

Светлин Станчев: Отиваме в Исперих за победа

  • 30 окт 2026 | 08:33
  • 822
  • 0
Димитър Трендафилов: Аксаково е фаворит

Димитър Трендафилов: Аксаково е фаворит

  • 30 окт 2026 | 08:31
  • 764
  • 0
Йордан Миленов: Оспорван мач

Йордан Миленов: Оспорван мач

  • 30 окт 2026 | 08:28
  • 515
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

  • 30 окт 2026 | 12:54
  • 7636
  • 17
Локомотив (София) и Ботев (Пловдив) в опит да се върнат към победите

Локомотив (София) и Ботев (Пловдив) в опит да се върнат към победите

  • 30 окт 2026 | 07:28
  • 9702
  • 34
ЦСКА 1948 посреща Спартак (Варна) в опит да затвърди добрата си форма

ЦСКА 1948 посреща Спартак (Варна) в опит да затвърди добрата си форма

  • 30 окт 2026 | 07:14
  • 6506
  • 21
Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3, Ферарио Спасов ме научи да разбирам съблекалнята

Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3, Ферарио Спасов ме научи да разбирам съблекалнята

  • 30 окт 2026 | 12:16
  • 4094
  • 3
Олимпийският шампион Магомед Рамазанов отпадна на Световното в Астана

Олимпийският шампион Магомед Рамазанов отпадна на Световното в Астана

  • 30 окт 2026 | 11:22
  • 11663
  • 24