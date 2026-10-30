Рилски спортист 0:0 Вихрен

Рилски спортист и Вихрен играят при резултат 0:0 в среща от 14-ия кръг на Втора лига.

"Еделвайсите" са лидери в класирането, заедно с отборите на ЦСКА II и Черноморец (Бургас), които също имат 25 точки в актива си. Тимът на Владимир Манчев ще търси завръщане на победния път, след загубата от Янтра и равенството с Марек преди седмица.

"Скиорите" също нямат успех от два мача насам и със сигурност амбицията им е да спечелят днес и да зарадват своите привърженици.

Втора лига на живо: играят се два мача

В третата минута Даниел Манолев направи добър пробив отдясно, но реши сам да завърши нападението, вместо да потърси подаване към непокрития Преслав Йорданов. Опитът на младия флангови футболист излезе в аут.

Малко по-късно домакините отговориха с отлично организирана контраатака, при която Божилов беше изведен очи в очи с противниковия вратар, но ударът му беше неточен.

В средата на първото полувреме Йорданов стреля от границата на наказателното поле, но Ивайло Неделчев внимаваше и успя да избие топката в корнер. В 30-ата минута Ал-Бадарин шутира слабо в близкия ъгъл и стражът на Рилецо улови без особени проблеми.

Рилски спортист 0:0 Вихрен (Сандански)



Стартови състави:

Рилски спортист: 1. Ивайло Неделчев, 6. Емил Панов, 4. Павел Тодоров, 33. Павлин Чиликов, 44. Виктор Генев, 8. Митко Митков, 14. Емил Мартинов, 20. Мартин Атанасов, 11. Марто Бойчев, 9. Илия Димитров, 10. Георги Божилов;

Вихрен (Сандански): 1. Станислав Нисторов, 6. Александър Бастунов, 26. Камен Хаджиев, 5. Иван Арсов, 25. Атанас Килов, 10. Томи Костадинов, 22. Антон Тунгаров, 20. Айкут Рамадан, 23. Даниел Манолев, 7. Монир Ал-Бадарин, 29. Преслав Йорданов

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Снимки: Startphoto