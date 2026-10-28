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Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

  • 28 окт 2026 | 19:02
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Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

Никола Цолов ще запише още веднъж името си със златни букви в историята на българския автомобилен спорт по време на предстоящата този уикенд Гран При на Мексико Сити.

На „Ерманос Родригес“ Българския лъв ще направи своя дебют в официална сесия във Формула 1. Той ще участва в първата свободна тренировка в петък от 20:30 часа българско време за отбора на Рейсинг Булс, заменяйки съответно Лиам Лоусън.

За Цолов това ще бъде още една важна стъпка към сбъдването на голямата му мечта – да стане титулярен пилот във Формула 1. Българския лъв вече проведе тест с болида на Рейсинг Булс от 2025 година, по време на който остави много добро впечатление. Участието му в Мексико ще му даде възможност да затвърди показаното на „Имола“ в края на август.

„Искам да благодаря на Рейсинг Булс за предоставената ми възможност в Мексико. След теста, който направих с отбора на „Имола“ през август, се вълнувам, че ще мога да направя следващата стъпка, да надградя натрупания опит и да науча повече за автомобила и действащия технически правилник. Ще се съсредоточа върху това да извлека максимума от тренировъчната сесия, да работя в тясно сътрудничество с отбора и да предоставя полезна обратна връзка“, заяви Българския лъв по повод предстоящия му дебют.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
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Снимки: AI

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