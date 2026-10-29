Канадски пилот подкрепи Лоусън за титуляр догодина

Бившият състезател от Индикар Джеймс Хинчклиф предупреди ръководството на Рейсинг Булс, че евентуална раздяла с Лиам Лоусън през 2027 г. ще окаже сериозен негативен ефект върху израстването на пилотите в тима.

Лоусън все още очаква решение за бъдещето си в отбора за следващия сезон, докато екипът продължава да обмисля възможните варианти за своя състав. Очакванията са Арвид Линдблад да запази мястото си след силна дебютна кампания, но все още не е ясно кой ще бъде неговият съотборник. Сред кандидатите за мястото, наред с Лоусън, е и българинът Никола Цолов, който води оспорвана битка за титлата във Формула 2.

I DIDN'T RECOGNISE HIM This is Nikola Tsolov, who has undergone a makeover for his first run in an FP1 session, driving Liam Lawson's VCARB tomorrow. He's certainly looking the goods. #f1 #formula1 #mexicangp https://t.co/tb4l7U74c4 — Kym Illman (@KymIllman) October 29, 2026

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Според Хинчклиф обаче ако тимът заложи на двама неопитни пилоти, това ще забави развитието и на двамата състезатели във Формула 1.

„Когато дебютирах в Индикар, имах изключително опитен съотборник в лицето на Ориол Сервия, който се състезаваше вече повече от десетилетие - сподели Хинчклиф в подкаста F1 Nation. - От опита ми с по-млади пилоти по-късно мога категорично да кажа, че ако в първата ми година до мен беше състезател само с един или два сезона зад гърба си, моето израстване щеше да бъде далеч по-скромно. Линдблад несъмнено печели от присъствието на Лоусън, тъй като Лиам пилотира като далеч по-опитен състезател от това, което реалният му стаж предполага.“

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Хинчклиф отбеляза, че Лоусън все още не е направил пълна състезателна кампания от старта до финала с един и същ отбор, но въпреки това демонстрира забележителна зрялост. Поставянето на новак до Линдблад би спънало развитието на шведа, докато за Цолов ситуацията също не би била оптимална, тъй като ще трябва да трупа опит от колега с едва един сезон във Формула 1.

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Лоусън прави силен сезон с Рейсинг Булс и се намира на девето място в генералното класиране при пилотите, с което води колоната извън състезателите на първите четири тима. Новозеландецът спечели точки в 13 от проведените до момента 18 старта и остави отлични впечатления при появата си в Ред Бул в средата на шампионата, когато замени контузения Исак Хаджар.

Според Хинчклиф тези резултати са напълно достатъчен повод пилотът да остане в редиците на тима за 2027 г.

„Направо е невероятно, че все още не са обявили новия му договор - коментира експертът. - Поставихме му директно този въпрос в предаването след състезанието по F1 TV. Реакцията му беше абсолютно искрена – личеше си, че не знае нищо и че цялата тази несигурност вече го изтощава. Не беше заучен дипломатичен отговор от типа, че предстои да се види какво ще стане, при положение че зад кулисите сделката вече е готова. Да не го задържат в отбора би било пълно безумие.“

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Снимки: Gettyimages