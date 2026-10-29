Тото Волф: Съперниците ни твърдяха, че Антонели няма място във Формула 1

Шефът на Мерцедес Тото Волф разкри, че представители на конкурентни отбори са изразявали съмнения дали Андреа Кими Антонели изобщо заслужава място на стартовата решетка по време на тежкия му дебютен сезон. Преди състезанието за Голямата награда на Мексико Сити австрийският ръководител си припомни най-трудните моменти на италианския пилот, който на 20-годишна възраст е на прага да завоюва световната титла.

Само година по-късно позицията на Антонели е напълно преобразена. Триумфът му в Остин бе девети за сезона, а на пистата „Ерманос Родригес“ той пристига с актив от 365 точки и преднина от 123 пункта пред съотборника си Джордж Ръсел. Това означава, че спечелването на едва две точки в неделната надпревара ще бъде напълно достатъчно, за да си осигури шампионската корона.

One more tick to come for our 20-year-old history maker? ☑️ #F1 https://t.co/fxlMCqPe8A — Formula 1 (@F1) October 29, 2026

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Сълзите на „Спа“ и критиките от падока

Волф определи Гран При на Белгия през 2025 година като най-ниската точка в кариерата на младока. Тогава 18-годишният Антонели отпадна още в първата фаза на квалификацията и стартира от 18-а позиция, след което не успя да сдържи сълзите си преди интервютата с медиите. Австриецът призна, че Мерцедес е допуснал грешка в подхода към спринтовия уикенд и подготовката е била абсолютно неприемлива, особено за дебютант.

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Според Волф критиките са валели от всякакви посоки след поредица от девет старта без спечелена точка.

„Мнозина твърдяха миналата година, че той няма място в Мерцедес. Имаше хора от другите тимове, които смятаха, че той изобщо не трябва да бъде във Формула 1. Спомням си сълзите на „Спа“ в закрития парк. На фона на всичко това сега е изключително удовлетворяващо да виждам представянето му, начина, по който се сработи с отбора и с Боно (инженера на Антонели Питър Бонингтън), и резултатите, които постига", заяви Волф.

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Ръководителят на германския тим признава, че не намира пълно обяснение за мащабния зимен скок в представянето. Според него въвеждането на новия технически регламент е изравнило силите, докато в дебютния си сезон Антонели е трябвало да се адаптира към болиди, развивани в продължение на четири години.

Показателен за израстването на пилота е разговорът им преди състезанието в САЩ. Преди да облече състезателния екип в Остин, Кими е споделил с Волф, че възнамерява просто да се забавлява на пистата и изобщо не мисли за шампионата. На това австриецът отвърнал, че именно това е правилното мислене, напомняйки му, че работи най-добрата професия в света.

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Впечатляващ обрат в статистиката

Резултатите нагледно демонстрират трансформацията. Докато през първия си сезон Антонели остана седми в класирането при пилотите с двойно по-малко точки от Джордж Ръсел, през настоящата кампания той спечели половината от проведените до момента 18 старта, включително с впечатляващ триумф от дъното на решетката на „Монца“.

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Ако подпечата титлата, италианският състезател ще влезе в историята като най-младият шампион във Формула 1. Самият пилот обаче заявява, че целта му в Мексико е не просто класиране в зоната на точките, а победа със стил и силен завършек на състезателната година.

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Снимки: Gettyimages