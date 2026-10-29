Лоран Мекис ще отговаря на въпроси за спорната стратегия на Верстапен в Мексико

Лоран Мекис ще се изправи пред медиите от Формула 1 в петък по време на Гран При на Мексико Сити. Това ще бъде първата му публична поява, откакто отборът на Ред Бул обеща да направи пълен анализ на провалената стратегия на Макс Верстапен в Гран при на САЩ.

Към момента от тима не са обявили публично резултатите от вътрешната проверка, нито кой носи отговорност за решението Верстапен да кара с втори комплект меки гуми на пистата в Остин. Очаква се Мекис да бъде подложен на сериозен кръстосан разпит по темата на мексиканска земя.

The run to Turn 1 in Mexico has provided pure chaos in our last three visits... what could happen in 2026? 👀 #F1 #MexicoGP https://t.co/WUxj8dDhZt — Formula 1 (@F1) October 28, 2026

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Ред Бул все още дължи обяснение за решението с меките гуми

Мекис обеща задълбочен преглед на събитията, след като Верстапен заяви, че тактическият план за използване на меки-меки-средни гуми изобщо не е бил съгласуван с него предварително. От Ред Бул все още пазят мълчание относно това кой е взел крайното решение и по какъв начин то е било предадено към пилота по време на състезанието.

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„Освен това мисля, че в един момент стана напълно ясно, че пилотите с по-твърди смеси намират много добро сцепление, така че според мен ние така и не реагирахме адекватно на тази ситуация", обясни Верстапен.

По-умерен тон от Верстапен преди старта в Мексико

В навечерието на уикенда в Мексико нидерландецът заговори с по-спокоен тон. „Състезанието в Остин беше по-трудно от очакваното, но трябва да вземем позитивите от него, тъй като все пак успяхме да стигнем до подиума“, коментира той. Верстапен също така подчерта, че условията в Мексико са „напълно различни от тези в Остин“, което прави развоя на предстоящия уикенд труден за предвиждане.

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Защо за Ред Бул е ключово да запише чист уикенд

Преди надпреварата в Остин Верстапен триумфира в предишните два кръга в Малайзия и Сингапур. Третата му позиция на „Пистата на Америките“ бе негов шести пореден подиум, въпреки че финишира на 17,485 секунди зад Кими Антонели. На Антонели са му необходими само две точки в Мексико, за да подпечата световната си титла.

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Битката за второто място в генералното класиране при пилотите обаче остава изключително оспорвана. Джордж Ръсел, Люис Хамилтън, Верстапен и Шарл Льоклер са разделени от едва девет точки, така че евентуално повторение на стратегическите грешки от Остин би било пагубно. Каквото и да заяви Мекис в петък, думите му ще бъдат първият официален сигнал дали Ред Бул е разбрал и отстранил причината за тактическия срив.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

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Снимки: Gettyimages