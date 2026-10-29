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Антонели не се чувства добре, пропуска срещите с медиите в Мексико

  • 29 окт 2026 | 20:40
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Лидерът във Формула 1 Андреа Кими Антонели няма да вземе участие в официалния медиен ден в четвъртък преди надпреварата за Гран При на Мексико Сити. Новината бе потвърдена от отбора на Мерцедес, след като пилотът се е почувствал зле.

Говорител на германския тим обясни пред медиите, че италианският състезател се възстановява от вирусно заболяване. Поради тази причина Международната автомобилна федерация (ФИА) го е освободила от задължителните интервюта и пресконференции преди състезателния уикенд. От Мерцедес уточниха, че очакват Антонели да се върне в падока още в петък.

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Двадесетгодишният пилот се намира на прага на исторически триумф. Спечелването на титлата би го превърнало в най-младия световен шампион в историята на Формула 1, подобрявайки с повече от три години постижението на Себастиан Фетел от 2010 година. За да си осигури короната още тази неделя, на италианеца му е достатъчно да финишира на девета позиция или нито Джордж Ръсел, нито Люис Хамилтън да не стигнат до победата.

Антонели не е единственият отсъстващ състезател в четвъртък. Валтери Ботас също няма да се срещне с журналистите поради здравословни проблеми. От отбора на Кадилак оповестиха, че финландецът не се чувства добре.

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„Тимът взе решение да му осигури ден за почивка, за да подпомогне възстановяването му. Това е само предпазна мярка и към момента не поставя под въпрос участието му в останалата част от състезателния уикенд. Ще продължим да следим ситуацията и при необходимост ще предоставим нова информация“, се казва в официалното съобщение на Кадилак.

Макар подобен сценарий да остава малко вероятен, двата тима разполагат с подготвени резервни състезатели при спешна необходимост.

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В лагера на Мерцедес тази роля се изпълнява от вицешампиона във Формула 2 за 2023 година Фредерик Вести. Датчанинът все още няма официален старт в надпревара от шампионата, но по график този уикенд трябва да седне в болида на Джордж Ръсел за своята седма поява в първа свободна тренировка.

От страна на Кадилак като резервен пилот е регистриран Гуаню Джоу. Ако се наложи да замени Ботас, китайският състезател ще запише завръщане във Формула 1, след като в края на кампанията през 2024 година приключи тригодишния си престой в отбора на Алфа Ромео-Заубер.

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Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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