Стойността на марката Ферари се доближава до 20 милиарда долара

Стойността на марката Ферари отбеляза ръст от над 14 процента и вече достига 17,7 милиарда долара, показва най-новият годишен доклад за най-добрите световни брандове за 2026 година на консултантската компания Interbrand.

Легендарният италиански производител се изкачва с три позиции в престижната класация и вече заема 51-во място, което му отрежда позиция сред компаниите с най-бърз възход през годината. Докладът затвърждава статута на Ферари като най-скъпия италиански глобален бранд. Силата на марката остава изключително висока с резултат от 85 точки, докато влиянието ѝ върху избора на потребителите възлиза на впечатляващите 73 процента.

📈 Ferrari’s brand value has surged past $17 BILLION! According to Interbrand’s 2026 report, Ferrari is now valued at $17.7 billion, an increase of more than 14%. The Italian manufacturer has climbed to 51st among the world’s most valuable brands and remains Italy’s most valuable global brand. The Ferrari name just keeps getting bigger. 🐎 (via. @Interbrand) — Everything Formula (@evrythngformu1a) October 29, 2026

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Анализът на Interbrand е признат за най-дългогодишното и авторитетно изследване от този тип в световен мащаб. От Ферари подчертават, че тези показатели са категорично доказателство за успешната цялостна стратегия, обединяваща трите основни стълба на компанията: моторните спортове, спортните автомобили и лайфстайл сектора.

„Тези значими резултати за 2026 година и устойчивият възходящ тренд са поредно доказателство за правилната стратегия на Ферари в трите ѝ основни направления: състезания, спортни коли и начин на живот. Те също така демонстрират способността на марката да се разраства последователно и убедително в нови сфери – от подбрани луксозни категории до нови спортни начинания като ветроходството в открити води.“

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Междувременно тимът на Ферари във Формула 1 навлиза в заключителната фаза на сезон 2026 със своите пилоти Люис Хамилтън и Шарл Лeклер, като фокусът на Скудерията този уикенд е насочен към силно представяне в състезанието за Голямата награда на Мексико Сити.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

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Снимки: Gettyimages