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Галиани ще се пробва за шеф на италианския футбол?

  • 27 окт 2026 | 15:56
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Галиани ще се пробва за шеф на италианския футбол?

Легендарният вицепрезидент на Милан Адриано Галиани може да се кандидатира за президент на Италианската футболна федерация на извънредните избори на 11 декември, твърдят местните медии.

Както е известно, до насрочването на нови избори се стигна, тъй като се оказа, че избраният през юни на този пост Джовани Малаго не е бил регистриран член на федерацията по същото време, заради което беше освободен от Италианския олимпийски комитет. Той със сигурност ще се яви и на новия вот, като засега няма други потвърдени кандидатури. Въпреки това през последните дни засилено се заговори за варианта Галиани да бъде неговият опонент в гласуването. Слуховете бяха подхранени от информацията, че вчера той се е регистрирал като член на федерацията чрез аматьорския клуб Енотрия 1908. От “Ла Република“ и “Гадзета дело спорт” дори назоваха кои елитни клубове биха го подкрепили, а именно Милан, Интер, Аталанта, Комо, Парма, Дженоа, Сасуоло и Каляри. Възможно е към тях да се присъединят аматьорските клубове, които през юни гласуваха за президента на тяхната асоциация Джанкарло Абете. От друга страна, Малаго разполага с подкрепата на Рома, Наполи, Монца, Торино, Лече и Болоня.

82-годишният Галиани е извън футбола от миналата есен насам, когато напусна председателския си пост в Монца, който заемаше в продължение на седем години. Преди това той беше част от ръководството на Милан цели 31 години.

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Снимки: AI

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