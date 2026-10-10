Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Италия

Избират новия шеф на италианския футбол малко преди Коледа

  • 10 окт 2026 | 05:28
  • 124
  • 0
Избират новия шеф на италианския футбол малко преди Коледа

Италианската футболна федерация (FIGC) ще проведе изборно Общо събрание на 14 декември, на което ще бъде избран нов президент. Решението идва, след като през тази седмица Италианският олимпийски комитет (CONI) пое управлението на централата.

Президентът на Италианския олимпийски комитет: Според мен Малаго беше жертва
Президентът на Италианския олимпийски комитет: Според мен Малаго беше жертва

Това ще бъде вторият изборен конгрес на федерацията през 2026 година – трудна година за италианския футбол, белязана от поредния неуспех на националния отбор да се класира за Световното първенство, както и от проблеми на ръководно ниво.

Малаго обясни защо ще остане начело на италианския футбол до новите избори
Малаго обясни защо ще остане начело на италианския футбол до новите избори

През юни Джовани Малаго беше избран за президент на FIGC, наследявайки Габриеле Гравина, който подаде оставка след загубата на Италия от Босна и Херцеговина във финалния бараж за Мондиала. Изборът на Малаго обаче беше оспорен, тъй като към момента на Общото събрание той не е бил вписан във федерацията.

Във вторник CONI пое управлението на FIGC, назначавайки Малаго за генерален секретар, но същевременно запазвайки го начело на италианския футбол. Бившият президент на Италианския олимпийски комитет, който оглавяваше и организационния комитет на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина през 2026 година, е смятан за основен фаворит за предстоящия вот. Според информациите той може да остане и единствен кандидат за президентския пост.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Спортинг се вдигна след почивката и обърна Брага в мач с два вратарски автогола

Спортинг се вдигна след почивката и обърна Брага в мач с два вратарски автогола

  • 10 окт 2026 | 03:52
  • 629
  • 0
Осимен блесна с асистенция в мъчна победа на Галатасарай

Осимен блесна с асистенция в мъчна победа на Галатасарай

  • 10 окт 2026 | 00:57
  • 1456
  • 0
Християн Петров изгледа от пейката как Хееренвеен загуби от шампиона

Християн Петров изгледа от пейката как Хееренвеен загуби от шампиона

  • 10 окт 2026 | 00:45
  • 694
  • 0
Ланс сложи край на лошата серия след победа над Лион

Ланс сложи край на лошата серия след победа над Лион

  • 10 окт 2026 | 00:26
  • 1130
  • 0
Еспаньол изпусна Малага в добавеното време

Еспаньол изпусна Малага в добавеното време

  • 10 окт 2026 | 00:08
  • 1057
  • 0
Борусия и Вердер със зрелищен хикс

Борусия и Вердер със зрелищен хикс

  • 9 окт 2026 | 23:37
  • 3487
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Етър удари Фратрия с два бързи гола и куриозна дузпа

Етър удари Фратрия с два бързи гола и куриозна дузпа

  • 9 окт 2026 | 21:52
  • 10296
  • 33
Ето кога ще се реши дали Никола Цолов ще влезе във Формула 1 догодина

Ето кога ще се реши дали Никола Цолов ще влезе във Формула 1 догодина

  • 9 окт 2026 | 17:34
  • 18282
  • 15
Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

  • 9 окт 2026 | 15:22
  • 19141
  • 159
Янтра посече лидера

Янтра посече лидера

  • 9 окт 2026 | 19:18
  • 13671
  • 14
Братя Николови пред "Гадзета дело Спорт": Мони носи безгрижието, Алекс е роден лидер, а заедно сме по-силни!

Братя Николови пред "Гадзета дело Спорт": Мони носи безгрижието, Алекс е роден лидер, а заедно сме по-силни!

  • 9 окт 2026 | 18:27
  • 10157
  • 13
Отлично представяне на Везенков изведе Олимпиакос до успех в първото домакинство от Евролигата

Отлично представяне на Везенков изведе Олимпиакос до успех в първото домакинство от Евролигата

  • 9 окт 2026 | 21:07
  • 6007
  • 2