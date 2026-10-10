Избират новия шеф на италианския футбол малко преди Коледа

Италианската футболна федерация (FIGC) ще проведе изборно Общо събрание на 14 декември, на което ще бъде избран нов президент. Решението идва, след като през тази седмица Италианският олимпийски комитет (CONI) пое управлението на централата.

Президентът на Италианския олимпийски комитет: Според мен Малаго беше жертва

Това ще бъде вторият изборен конгрес на федерацията през 2026 година – трудна година за италианския футбол, белязана от поредния неуспех на националния отбор да се класира за Световното първенство, както и от проблеми на ръководно ниво.

Малаго обясни защо ще остане начело на италианския футбол до новите избори

През юни Джовани Малаго беше избран за президент на FIGC, наследявайки Габриеле Гравина, който подаде оставка след загубата на Италия от Босна и Херцеговина във финалния бараж за Мондиала. Изборът на Малаго обаче беше оспорен, тъй като към момента на Общото събрание той не е бил вписан във федерацията.

🇮🇹🏛️ SVOLTA IN FIGC: CONVOCATA L’ASSEMBLEA ELETTIVA! 🗳️⚽️ • 📅 La data: Lunedì 14 dicembre (ore 8:30 prima convocazione, ore 11:00 seconda). • 📍 Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. • 🗳️ Elezione del nuovo Presidente della FIGC e dei Consiglieri Federali. #Calcionews24 https://t.co/eZIjNEVxFq — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) October 9, 2026

Във вторник CONI пое управлението на FIGC, назначавайки Малаго за генерален секретар, но същевременно запазвайки го начело на италианския футбол. Бившият президент на Италианския олимпийски комитет, който оглавяваше и организационния комитет на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина през 2026 година, е смятан за основен фаворит за предстоящия вот. Според информациите той може да остане и единствен кандидат за президентския пост.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google