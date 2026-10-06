Президентът на Италианския олимпийски комитет: Според мен Малаго беше жертва

Президентът на Италианския олимпийски комитет (CONI) Лучано Буонфильо обясни как се стигна до днешното решение на събранието му да бъде освободен Джовани Малаго като президент на Италианската футболна федерация (FIGC), след което той да бъде назначен за нейн временен комисар до провеждането на нови избори.

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“Съветът по гаранциите получи неточна информация. Прокурорът на CONI направи тълкувание на ситуацията и ни попита дали той е регистриран член, а след два месеца разбрахме, че всъщност не е такъв. Главният прокурор заяви на федералния такъв, че аргументацията му е неоснователна, но тъй като не беше член, не е могъл да го санкционира. След това потърсихме мнението на четирима експерти, с които се консултирахме, и щом получихме потвърждение, ние свикахме съвета. Получихме сериозен натиск от спортния свят и извън него. Винаги съм казвал, че правилата трябва да се спазват, защото, ако се създаде прецедент, той се превръща в проблем. Ако говорим толкова много за спортните ценности, трябва да сме постоянни. Мисля, че спортът спечели от решението за временен комисар, като днес го потвърдихме. Според мен Малаго беше жертва. Надявам се да преосмислят и да отхвърлят оставката на Диана Бианкеди като отговорник за делегацията на националния отбор. Това също е част от процеса. Малаго го обяви и ще му пиша по-късно, особено предвид това, че той е комисарят.

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Винаги съм критикувал медийните атаки срещу семействата на замесените лица. Намирам това за недостойно. След като задеданието на съвета приключи, аз отидох на работа, без да се притеснявам от вашето присъствие. Трябва да си дадем сметка, че става въпрос за футбол. В друга федерация това сигурно нямаше да има същата тежест. Футболът е всичко и дори повече. Италианците живеят с новините. Днес ми се стори като среща на Г-7: внимание към нещо, което би трябвало да е нормално, но футболът си е футбол. В крайна сметка, кой не ликуваше след снощния мач? Важното е да разберем как да подходим спокойно към ситуацията. Вярвам, че съм добре подготвен за това, и то не само благодарение на спортното ми минало, но и на професионалния ми опит, при който нося отговорност пред компанията и отговарям за нейните резултати от действията ми. Спортният свят трябва да бъде пример за етично и морално спазване на правилата”, коментира Буонфильо.

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Снимки: Gettyimages