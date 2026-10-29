Астън Мартин продължава да губи милиарди при Лорънс Строл

Британският производител на луксозни автомобили Астън Мартин Лагонда отчете загуба преди облагане с данъци в размер на 77 милиона паунда за третото тримесечие на 2026 година. Въпреки значителното увеличение на приходите, финансовите затруднения пред компанията продължават.
Тези финансови резултати се отнасят за автомобилния производител, а не за едноименния отбор във Формула 1, който вече е независим от компанията, въпреки, че носи нейното име. Въпреки това данните насочват вниманието към Лорънс Строл, чието ръководство и инвестиции свързват двете структури. Според обобщени данни от медийни източници, марката е натрупала приблизително 2,3 милиарда паунда загуби след данъци от момента, в който Строл оглави спасителния план за компанията преди около шест години.
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Макар настоящият отрицателен резултат да бележи подобрение спрямо загубата от 112 милиона паунда за същия период на предходната година, нетният дълг е достигнал 1,57 милиарда паунда, което подчертава сериозността на предизвикателствата пред бранда.
Положителни сигнали при приходите и маржовете
Въпреки отрицателния краен баланс, данните за третото тримесечие показват признаци на стабилизиране. Приходите са нараснали с 36% до 389 милиона паунда. Доставките на суперавтомобила Valhalla са оптимизирали продуктовия микс, позволявайки генерирането на по-голям оборот без сериозно увеличение на броя продадени автомобили.
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Общият обем на продажбите на едро остава почти без промяна на ниво от 1431 автомобила. Доставките на основните модели бележат спад от 9% до 1304 единици, но това е компенсирано от 127 автомобила от специалната категория на марката. Средната продажна цена е скочила с 39% до 247 000 паунда, а брутният марж се е увеличил от 29% на 37%.
Постигнат е напредък и при контрола на паричните потоци. Свободният изходящ паричен поток е намалял до 28 милиона паунда в сравнение с 94 милиона паунда за същия период година по-рано. Към края на септември ликвидността на дружеството възлиза на около 322 милиона паунда.
Ръководството на Астън Мартин запазва прогнозите си за 2026 година, очаквайки обеми на продажби на едро, близки до миналогодишните, и брутен марж в горната граница на 30-те процента. Тези показатели демонстрират известен напредък в плана за оздравяване, но бизнесът все още е на загуба и носи тежък дългов товар.
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Какво е отражението върху тима във Формула 1?
Разграничението между автомобилната компания и състезателния екип е съществено. Тези финансови отчети не принадлежат на базирания в Силвърстоун тим от Формула 1 и не представляват загуба за структурата, за която се състезават Фернандо Алонсо и Ланс Строл.
Двете организации споделят общо име и търговски връзки, наред с участието на Лорънс Строл, но техните финансови баланси са напълно отделни. Автомобилният производител поддържа спонсорски договор и права за името на тима, поради което неговото състояние е важно за общия имидж на марката. Тези резултати обаче не водят до директни промени в бюджета, собствеността или участието на състезателния отбор в световния шампионат.
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За Строл цифрите показват колко трудна остава задачата да изведе автомобилния производител до устойчива рентабилност, докато същевременно развива амбициозния си проект във Формула 1. Ситуацията остава противоречива: по-високите маржове и намалените парични отливи са положителен знак, но поредното тримесечие на минус доказва, че процесът по пълно възстановяване на Астън Мартин все още далеч не е приключил.
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Снимки: Gettyimages