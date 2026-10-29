Астън Мартин продължава да губи милиарди при Лорънс Строл

Британският производител на луксозни автомобили Астън Мартин Лагонда отчете загуба преди облагане с данъци в размер на 77 милиона паунда за третото тримесечие на 2026 година. Въпреки значителното увеличение на приходите, финансовите затруднения пред компанията продължават.

Тези финансови резултати се отнасят за автомобилния производител, а не за едноименния отбор във Формула 1, който вече е независим от компанията, въпреки, че носи нейното име. Въпреки това данните насочват вниманието към Лорънс Строл, чието ръководство и инвестиции свързват двете структури. Според обобщени данни от медийни източници, марката е натрупала приблизително 2,3 милиарда паунда загуби след данъци от момента, в който Строл оглави спасителния план за компанията преди около шест години.

🚨| Aston Martin's Struggles and Newey's Admission of Error: — Adrian Newey, Team Principal of Aston Martin, acknowledged a fundamental error in the design approach of the AMR26, which initially featured a high rake concept. Speaking to media, Newey explained: “When I joined the team in early March, almost no aerodynamic research had been done. Considering the deadlines for freezing major parts were before the August break, and for bodywork, wings, and so on were around November, we had a very short and intense period for research.” “I looked at the regulations and thought they suited a high rake solution, which is what we pursued. In reality, I think it had strengths but also some weaknesses. Now we have returned to what I would call a middle ground, which we feel is a good solution.” — The high rake setup involves a forward-tilted car, with a lower nose and higher rear, aiming to enhance the diffuser's effectiveness. However, this setup requires regulatory conditions that favor certain aerodynamic components. Andrea Stella, McLaren's Team Principal, commented on the current regulations: “I cannot confirm for intellectual property reasons, but maybe this year there isn't much advantage in having the front wing work close to the ground. You might remember the Red Bull of 2010-2011, which ran with the wing sparking because there was a lot of advantage in running it so low and close to the ground. There are aspects associated with ground heights that don't just concern the proximity of the floor to the ground.” — Stella further elaborated on the complexities of the high rake setup: “Aerodynamics don't just depend on the floor or its proximity to the ground, but also on what are technically called relationships, such as the relationship between the floor and the flaps mounted on the wheels.” — The regulatory context has not favored the high rake concept initially proposed by Newey. Aston Martin has suffered from limited research time in 2025 and now faces the challenge of catching up, while awaiting further developments from Honda. #astonmartinf1 🇬🇧 #f12026 VIA: [formulapassion] — This is Formula 1 (@ThisIsFormu1a1) October 29, 2026

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Макар настоящият отрицателен резултат да бележи подобрение спрямо загубата от 112 милиона паунда за същия период на предходната година, нетният дълг е достигнал 1,57 милиарда паунда, което подчертава сериозността на предизвикателствата пред бранда.

Положителни сигнали при приходите и маржовете

Въпреки отрицателния краен баланс, данните за третото тримесечие показват признаци на стабилизиране. Приходите са нараснали с 36% до 389 милиона паунда. Доставките на суперавтомобила Valhalla са оптимизирали продуктовия микс, позволявайки генерирането на по-голям оборот без сериозно увеличение на броя продадени автомобили.

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Общият обем на продажбите на едро остава почти без промяна на ниво от 1431 автомобила. Доставките на основните модели бележат спад от 9% до 1304 единици, но това е компенсирано от 127 автомобила от специалната категория на марката. Средната продажна цена е скочила с 39% до 247 000 паунда, а брутният марж се е увеличил от 29% на 37%.

Постигнат е напредък и при контрола на паричните потоци. Свободният изходящ паричен поток е намалял до 28 милиона паунда в сравнение с 94 милиона паунда за същия период година по-рано. Към края на септември ликвидността на дружеството възлиза на около 322 милиона паунда.

Ръководството на Астън Мартин запазва прогнозите си за 2026 година, очаквайки обеми на продажби на едро, близки до миналогодишните, и брутен марж в горната граница на 30-те процента. Тези показатели демонстрират известен напредък в плана за оздравяване, но бизнесът все още е на загуба и носи тежък дългов товар.

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Какво е отражението върху тима във Формула 1?

Разграничението между автомобилната компания и състезателния екип е съществено. Тези финансови отчети не принадлежат на базирания в Силвърстоун тим от Формула 1 и не представляват загуба за структурата, за която се състезават Фернандо Алонсо и Ланс Строл.

Двете организации споделят общо име и търговски връзки, наред с участието на Лорънс Строл, но техните финансови баланси са напълно отделни. Автомобилният производител поддържа спонсорски договор и права за името на тима, поради което неговото състояние е важно за общия имидж на марката. Тези резултати обаче не водят до директни промени в бюджета, собствеността или участието на състезателния отбор в световния шампионат.

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За Строл цифрите показват колко трудна остава задачата да изведе автомобилния производител до устойчива рентабилност, докато същевременно развива амбициозния си проект във Формула 1. Ситуацията остава противоречива: по-високите маржове и намалените парични отливи са положителен знак, но поредното тримесечие на минус доказва, че процесът по пълно възстановяване на Астън Мартин все още далеч не е приключил.

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Снимки: Gettyimages