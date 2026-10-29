Победа на Верстапен в Мексико може да гарантира титлата на Антонели

Макс Верстапен може да се окаже решаващият фактор за спечелването на световната титла от Андреа Кими Антонели по време на предстоящата Гран При на Мексико Сити. При триумф на нидерландеца в неделното състезание или при победа на когото и да било друг освен Джордж Ръсел и Люис Хамилтън, младият италианец ще си осигури трофея независимо от своята позиция на финала. Любопитното е, че Верстапен бе победител и в двата случая, в които Хамилтън си подпечата титлата на мексиканска земя.

Антонели пристига за старта с актив от 365 точки, което му осигурява комфортен аванс от 123 пункта пред Ръсел и 124 пред Хамилтън. Италианският пилот може да триумфира с титлата дори при десето място, ако Ръсел не спечели, или дори без да запише точки, стига нито един от двамата му преследвачи да не стигне до победата. По този начин Верстапен, макар и извън битката за отличието, заема централно място в събитията през уикенда.

When a rookie Ollie Bearman went wheel-to-wheel with a four-time champ… and came out on top 🤯👏 #F1 #MexicoGP https://t.co/9ox1wgBcBE — Formula 1 (@F1) October 28, 2026

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Верстапен неизменно побеждаваше при титлите на Хамилтън в Мексико

Нидерландският ас има пет успеха на пистата „Ерманос Родригес“ – през 2017, 2018, 2021, 2022 и 2023 година, което превръща трасето в най-успешното в неговата кариера. През 2017 година Хамилтън си гарантира световната корона с класиране на девето място след ранен инцидент с тогавашния му основен съперник Себастиан Фетел, улеснил победата на Верстапен.

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Сценарият се повтори и година по-късно, когато пилотът на Ред Бул отново спечели, а четвъртата позиция бе напълно достатъчна за Хамилтън, за да се нареди до Хуан Мануел Фанджо и Михаел Шумахер като едва третия състезател с пет титли в историята.

„Винаги съм вярвал, че можем да спечелим този шампионат, но това беше една от най-трудните битки“, сподели тогава британският пилот.

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Мексиканското трасе има богата история при определянето на шампиони. Преди Хамилтън там титли са печелили Джон Съртийс през 1964 година, Дени Хълм през 1967 година и Греъм Хил през 1968 година. Хамилтън остава единственият, вдигал трофея на това трасе два пъти.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

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Снимки: Gettyimages