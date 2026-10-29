Хелмут Марко: Само Ред Бул е способен на подобен обрат във Формула 1

Хелмут Марко смята, че възраждането на Ред Бул през настоящия сезон във Формула 1 е постижение, на което е способен единствено базираният в Милтън Кийнс тим. Австриецът подчерта, че силната форма на Макс Верстапен в последните състезания се дължи именно на сериозната трансформация на болида RB22.

В началото на шампионата австрийският отбор изоставаше с повече от секунда на обиколка от темпото на доминиращия тогава тим на Мерцедес. Въпреки това ръководеният от Лоран Мекис екип отбеляза невероятен напредък. Благодарение на подобренията в аеродинамиката и новия под, въведени в Баку, Ред Бул първо бе на крачка от победата в Азербайджан, а след това триумфира по безапелационен начин на пистите в Сепанг и Сингапур.

The battle was well and truly ON! 💪 Here's how the fight for the Drivers' Title unfolded throughout the United States Grand Prix... 📊 #F1 #USGP https://t.co/UKZ0czNSYu — Formula 1 (@F1) October 27, 2026

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Спечелването на победи благодарение единствено на реалната скорост бе основната цел пред Мекис и Верстапен, особено след като тимът бе изправен пред реалната опасност от първи сезон без нито един успех от 2015 година насам.

Коментирайки впечатляващия обрат, бившият съветник на тима изрази възхищението си пред вестник „Кроне“:

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„Това е нещо, което само Ред Бул Рейсинг може да направи. В началото на годината колата ни беше едва четвърта по сила, а сега отново печели състезания. Веднага се забелязва как Макс се преобрази и отново е пределно мотивиран. Надпреварата в Сингапур със сигурност бе една от най-силните в цялата му кариера.“Предчувствието на Верстапен

Марко разкри още, че четирикратният световен шампион е имал огромна увереност в подобренията по автомобила и още седмици предварително е предвидил триумфа на „Марина Бей“. Нощното състезание в Сингапур бе една от малкото останали непокорени крепости за нидерландеца, който досега нямаше победа на това трасе.

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След тези успехи Марко вярва, че 29-годишният пилот може да се пребори за второто място в генералното класиране в битка с Джордж Ръсел и Люис Хамилтън, веднага зад Андреа Кими Антонели, който е съвсем близо до шампионската титла.

„Колкото и да е забавно, той каза още три седмици по-рано, че може да спечели в Сингапур. Сега, след като отново му предоставиха конкурентен болид, съм убеден, че той ще завърши сезона като вицешампион“, завърши австриецът.

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Снимки: Gettyimages