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Мария Кривошийска и Олимпиакос тръгнаха с трудна победа за "Чалъндж къп"

  • 27 окт 2026 | 23:57
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Мария Кривошийска и Олимпиакос тръгнаха с трудна победа за "Чалъндж къп"

Националката Мария Кривошийска и гръцкият гранд Олимпиакос (Пирея) започнаха с много трудна победа участието си в третия по сила европейски клубен турнир "Чалъндж къп". Кривошийска и съотборничките й трябваше да направят драматичен пълен обрат от 0:2 до 3:2 (16:25, 23:25, 25:15, 25:22, 15:10) у дома срещу португалския Бенфика (Лисабон), с българката Александра Съйкова в състава, в първи мач от 1/32-финалите на турнира, игран тази вечер пред около 250 зрители.

Срещата-реванш между двата тима е следващата сряда (4 ноември) от 22,45 часа българско време. Победа за който и да е от двата отбора, ще го класира за следващия кръг на "Чалъндж къп". Единствено при резултат 3:2 за Бенфика, ще се стигне до т.нар. "златен" гейм.

Мария Кривошийска игра цял мач за домакините и завърши с 8 точки (4 блока, 1 ас и 23% ефективност в атака - +4) за успеха.

Над всички за Олимпиакос бе американката Тейлър Банистър със страхотните 34 точки (1 блок, 1 ас и 47% ефективност в атака - +28), а чешката националка Михаела Млейнкова добави 15 точки за победата.

От друга страна Александра Съйкова така и не се появи в игра за Бенфика. Най-резултатна за гостенките пък беше Маяра Барселош Да Силва с 25 точки (1 ас, 55% ефективност в атака и 27% позитивно посрещане - +17), а Беатрис Граса Сантош завърши с 18 точки, но и това не бе достатъчно за успеха.

Снимки: CEV.EU

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