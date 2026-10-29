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Лоялната програма на EKO България празнува 3 години с награди

  • 29 окт 2026 | 12:12
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Лоялната програма на EKO България празнува 3 години с награди

Сред големите награди, раздадени през годините, са три автомобила, три електрически скутера и пет велосипеда

EKO Smile отбелязва третия си рожден ден с близо 300 000 лоялни клиенти и нова серия от награди, които включват пътуване до Атина за баскетболен мач на Александър Везенков, ваучери за гориво и баскетболни артикули с автограф и номер на българската баскетболна звезда.

За първите си три години лоялната програма се утвърди като начин EKO България да предлага на клиентите си не само ежедневни предимства, но и специални награди. Членовете на EKO Smile се възползват от отстъпки за всеки литър гориво, специални предложения с отстъпки в магазините на EKO срещу Smile точки, ексклузивни промоции за лоялни клиенти и удобства като дигиталната Smile карта, възможност за обратна връзка за клиентското преживяване в обектите и др.

Сред големите награди, раздадени през годините, са три автомобила, три електрически скутера и пет велосипеда. Шестима участници спечелиха възможността да гледат на живо мач на „Ливърпул“ в Англия, а други клиенти посетиха EKO Rally Acropolis в Атина, мотосъстезанията „Льо Ман“ и „Бол д’Ор“ във Франция и картинг състезания в България. Програмата подари и стотици ваучери за гориво, и хиляди други награди.

По повод третата годишнина EKO Smile стартира игра с нова серия от награди, сред които:

● 3 двойни билета за баскетболен мач на Александър Везенков в Атина, с включени пътуване и хотел;

● 3 ваучера за гориво на стойност 500 евро всеки;

● 15 ваучера за гориво на стойност 100 евро всеки;

● 15 баскетболни топки с автограф на Александър Везенков;

● 15 баскетболни потника с номера на Везенков в българския национален отбор.

С третия си рожден ден EKO Smile продължава да развива идеята, с която стартира: да превръща ежедневните посещения на бензиностанциите EKO в повече ползи, приятни изненади и усмивки.

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