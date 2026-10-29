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MotoGP успешно притисна пилотите да стартират в Катар

  • 29 окт 2026 | 13:25
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Държателят на търговските права на световния шампионат MotoGP - MotoGP Спортс Ентъртейнмънт Груп (MGPSEG), остава твърдо решен да проведе Гран При на Катар през идния уикенд. Състезанието ще се състои, след като първоначално беше отложено с близо шест месеца спрямо предварително планирания график.

Напрежението, породено от избухналия през февруари конфликт между съюза на САЩ и Израел и Иран, продължава да създава несигурност в района на Залива. Макар обстановката в момента да е по-спокойна в сравнение с първите месеци на сблъсъците, ситуацията все още не е напълно овладяна.

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В продължение на седмици мнозинството от състезателите изразяваха сериозни резерви относно пътуването до регион с висок риск от възобновяване на военните действия. Над три четвърти от стартовата решетка открито се обявиха против провеждането на надпреварата, което влезе в пряк сблъсък с позицията на MGPSEG, че предоставените от катарското правителство гаранции са напълно достатъчни.

След срещата в сряда между пилотите и повечето отборни шефове на пистата „Сепанг“ в Малайзия, в четвъртък разговори с тях проведе и главният изпълнителен директор на промоутъра Кармело Еспелета. Според информация на motorsport.com ръководителят е потвърдил позицията си, оставяйки присъстващите с категоричното впечатление, че събитието ще се проведе независимо от евентуален индивидуален отказ на някой от състезателите.

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Еспелета е припомнил на пилотите, че договорите им са с техните отбори и именно тимовете ще понесат финансови санкции при неизпълнение на поетите задължения.

Още по време на състезателния уикенд в Австралия миналата седмица състезателите поискаха писмени уверения от Еспелета относно сигурността и защитата на падока в случай на ескалация на конфликта. От ръководството на шампионата обаче подчертаха, че поемането на подобни ангажименти е извън техните правомощия и е изцяло отговорност на властите в Катар. Според непотвърдена информация, от Доха са изпратили документ с готовност за реакция при извънредни ситуации, но пилотите настояват за значително по-конкретни мерки.

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В тази връзка в Малайзия се очаква да пристигне заместник-изпълнителният директор на MGPSEG Карлос Еспелета, който лично да представи детайлите около сигурността, гарантирани от домакините.

В самите отбори също се наблюдава сериозно нежелание за пътуване до Катар, макар че нагласите се различават сред отделните служители. Отбори като Ямаха и Хонда например планират да изпратят възможно най-ограничен състав. В същото време няколко телевизионни компании, притежаващи правата за излъчване, вече обявиха, че няма да командироват свои екипи на пистата „Лусаил“.

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Снимки: Gettyimages

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