Пилотите от MotoGP искат план за евакуация, за да отидат в Катар

Пилотите от MotoGP са провели нова среща помежду си, за да дискутират Гран При на Катар, която трябва да се проведе следващата седмица, след като беше отложена от април заради войната в Иран.
Обстановката в Близкия изток обаче продължава да е нестабилна седем месеца след началото на военните действия в региона. Въпреки това, на този етап надпреварата си остава планирана, а през последната седмица все по-усилено се заговори, че състезателите са готови да я бойкотират.
Шефът на MotoGP отива в Катар, за да се вземе решение за състезанието другата седмица
По информация на журналиста Саймън Патерсън, който разполага с едни от най-достоверните източници в падока, пилотите са поискали допълнителни гаранции за сигурността си, включително и план за евакуация, за да отидат в Катар. Това само по себе си звучи абсурдно, но желанието на MotoGP да проведе старта в арабската страна е напълно обяснимо, като се има колко много пари плаща тя, за да приеме световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.
Тепърва предстои да видим как ще се развие ситуацията около Гран При на Катар. Със сигурност най-разумното решение ще бъде тя да бъде отменена и след Гран При на Малайзия този уикенд керванът да се насочи направо към Европа за финалните два кръга в Португалия и Валенсия.
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages