Марк Маркес загатна за скорошно оттегляне от MotoGP

Марк Маркес призна за първи път, че има голяма вероятност да сложи край на състезателната си кариера след изтичането на настоящия си договор с Дукати.

По-рано през годината 33-годишният испански пилот парафира ново двугодишно споразумение със заводския тим на италианския производител в MotoGP. Контрактът бе подписан на фона на известни притеснения около физическото му състояние, породени от травма в рамото, получена през миналия октомври.

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Когато договорът му приключи, състезателят вече ще бъде на 35 години. За разлика от легендата Валентино Роси, който караше на най-високо ниво и след 40-годишна възраст, Маркес премина през редица тежки контузии през годините, което прави подобно дълголетие на пистата малко вероятно.

„Този път въпросът е малко по-сложен за отговор. Не знам с абсолютна точност, но ако трябва да се ангажирам с числа, бих казал, че вероятността да се откажа до три години е около 70%, а шансът да продължа да се състезавам е едва 30%“, заяви Маркес в интервю за Autosport.

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Маркес осъществи забележително завръщане след сериозна фрактура на ръката през 2020 година и завоюва седмата си световна титла през миналия сезон, която бе и първа за него с мотора на Дукати. Тогава той сподели, че най-после е намерил вътрешен мир след всички изпитания.

В момента Маркес води с 10 точки на върха в генералното класиране пред своя основен съперник Хорхе Мартин. Предвид травмата на Мартин и оставащите едва четири кръга до края на сезона, шансовете на Марк за спечелване на осма световна корона изглеждат все по-големи. Въпреки това Маркес подчертава, че дори и да не стигне до нов триумф, ще прекрати кариерата си напълно удовлетворен от вече постигнатото.

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„Онзи триумф (от 2025) промени начина, по който ще се оттегля, когато настъпи моментът. Оттук нататък, независимо дали ще спечеля още една титла, или не, това няма да промени нищо. Когато дойде времето да спра, ще го направя като свободен човек, който е в пълен мир със себе си“, заключи испанецът.

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Снимки: Gettyimages