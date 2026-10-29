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Хорхе Мартин получи зелена светлина да стартира уикенда в Малайзия

  • 29 окт 2026 | 08:16
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По-малко от седмица, след като получи фрактура в областта на дясната си китка, Хорхе Мартин получи разрешение да стартира уикенда за Гран При на Малайзия.

Заводският пилот на Априлия се контузи след падане с малко над 200 км/ч по време на спринта в Австралия миналата събота. Впоследствие той полузи медицинска забрана да участва в състезанието на „Филип Айлънд“, а за негов късмет то така и не се проведе заради лошите метеорологични условия в неделния ден.

В последните дни Мартинатора се отдаде на интензивна терапия с надеждата да участва в Гран При на Малайзия. На този етап той има зелена светлина да се включи само в първата свободна тренировка на „Сепанг“, след което ще трябва да се яви за нов преглед. Едва след него ще стане ясно дали испанецът ще продължи участието си в 19-ия състезателен уикенд за сезона в MotoGP.

Същото важи и за пилота на Тракхаус Априлия – Раул Фернандес, който продължава да е измъчван от болки в пръстите на дясната ръка, които контузи в Индонезия. Заради тази болка той се оттегли от спринта в Австралия и се беше отказал от участие в неделното състезание.

Двамата заводски пилоти на Хонда – Лука Марини и Жоан Мир, получиха разрешение да участват в целия уикенд на „Сепанг“. Марини се оттегли от уикенда в Австралия след петъчните тренировки заради вирусно заболяване, докато Мир пропусна последните четири кръга в Австрия, Япония, Индонезия и Австралия заради неизвестно заболяване.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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