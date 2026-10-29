Хорхе Мартин получи зелена светлина да стартира уикенда в Малайзия

По-малко от седмица, след като получи фрактура в областта на дясната си китка, Хорхе Мартин получи разрешение да стартира уикенда за Гран При на Малайзия.

BREAKING: @88jorgemartin will hit the track tomorrow morning 🚨 The Spaniard will be reviewed after FP1 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/vU7LCJJTZH — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 29, 2026

Заводският пилот на Априлия се контузи след падане с малко над 200 км/ч по време на спринта в Австралия миналата събота. Впоследствие той полузи медицинска забрана да участва в състезанието на „Филип Айлънд“, а за негов късмет то така и не се проведе заради лошите метеорологични условия в неделния ден.

В последните дни Мартинатора се отдаде на интензивна терапия с надеждата да участва в Гран При на Малайзия. На този етап той има зелена светлина да се включи само в първата свободна тренировка на „Сепанг“, след което ще трябва да се яви за нов преглед. Едва след него ще стане ясно дали испанецът ще продължи участието си в 19-ия състезателен уикенд за сезона в MotoGP.

BREAKING: @25RaulFernandez has been given the green light to ride tomorrow ✅ He will be reviewed after FP1 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/JNXtW763jx — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 29, 2026

Същото важи и за пилота на Тракхаус Априлия – Раул Фернандес, който продължава да е измъчван от болки в пръстите на дясната ръка, които контузи в Индонезия. Заради тази болка той се оттегли от спринта в Австралия и се беше отказал от участие в неделното състезание.

BREAKING: The @hrc_motogp duo is back and declared fit to race 🚨 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/NAUyXNNLXp — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 29, 2026

Двамата заводски пилоти на Хонда – Лука Марини и Жоан Мир, получиха разрешение да участват в целия уикенд на „Сепанг“. Марини се оттегли от уикенда в Австралия след петъчните тренировки заради вирусно заболяване, докато Мир пропусна последните четири кръга в Австрия, Япония, Индонезия и Австралия заради неизвестно заболяване.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages