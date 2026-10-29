Хорхе Мартин: Чака ме изключително тежък и болезнен уикенд

Пилотът на заводския тим на Априлия Хорхе Мартин заяви, че няма намерение да се отказва от участие в Гран При на Малайзия, въпреки че очаква управлението на мотора със счупена ръка да бъде изключително трудно и съпроводено със силна болка.

Испанецът премина през интензивна възстановителна програма със своя физиотерапевт след тежкото падане в миналия кръг за Гран При на Австралия, при което получи фрактура на лъчевата кост на дясната си ръка. Мартин преодоля първото изпитание в четвъртък, след като главният лекар на MotoGP доктор Анхел Чарте му даде зелена светлина да се включи в първата свободна тренировка. За да бъде допуснат до състезанията на "Сепанг" обаче, той ще трябва да премине допълнителни прегледи в петък.

BREAKING: @88jorgemartin will hit the track tomorrow morning 🚨 The Spaniard will be reviewed after FP1 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/vU7LCJJTZH — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 29, 2026

Хорхе Мартин получи зелена светлина да стартира уикенда в Малайзия

Състезателят пристигна на трасето с шина на дясната китка и чистосърдечно призна, че е далеч от пълно възстановяване, като разкри, че в момента дори не е способен да си измие зъбите с пострадалата ръка. Въпреки това Мартин подчерта, че е длъжен поне да опита да кара през този уикенд, за да съхрани шансовете си в битката за световната титла срещу Марк Маркес от Дукати.

„Чувствам се добре, разбира се. Можеше да бъде по-зле, но можеше и по-добре. Ще видим какво е състоянието ми и как ще се усещам на мотора, а след това ще решим дали да продължим участието си в уикенда или не. Единственото сигурно е, че китката ми е счупена. Ще опитам да карам така, макар че със сигурност ще бъде много трудно и болезнено“, сподели испанецът.

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„Длъжен съм да опитам, защото се боря за шампионата. В противен случай просто щях да си стоя у дома с гипс за цял месец. Предстои да видим колко точно контузията ще ме ограничава на пистата. Травмата е на дясната ръка, с която контролирам газта и спирачката, а трасето има много десни завои. Така че картината като цяло не изглежда никак розова, но утре ще разберем. Все още си мия зъбите с лявата ръка и почти нищо не мога да върша с дясната, но може би ще мога да карам. Не съм нито прекален оптимист, нито песимист. Само след пет дни вече съм тук и имам шанс да изляза на пистата, което само по себе си е лудост. Направих всички възможни процедури тази седмица, за да съм в максимално добро състояние, и сега ще видим докъде мога да стигна.“

Мартин остава основната надежда на Априлия за спечелване на титлата при пилотите, но след инцидента си в спринта на пистата "Филип Айлънд" той изостава с десет точки от Маркес в генералното класиране. Предвид физическото му състояние съществува сериозен риск дистанцията спрямо състезателя на Дукати да се увеличи още повече, дори и испанецът да бъде допуснат до стартовете.

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Мартин обаче уверява, че в момента мисли единствено за физическото си състояние, а не за точките в шампионата:

„Концентриран съм само върху това да се кача на мотора. Не мисля за шампионата, нито за събота или неделя. Всичките ми мисли са насочени към утрешния ден – да се опитам да карам, а след това ще мисля за следващата крачка. В момента не се чувствам напълно уверен, че ще мога да се състезавам, но всичко е възможно, а и с всеки изминал ден усещам сериозно подобрение. Може би утре няма да се чувствам добре, но в събота положението да е по-добро. Процесът при костите изисква време и просто трябва да изчакам няколко дни.“

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В Австралия Маркес и Мартин водеха оспорван дуел за победата в спринта, като си размениха лидерството няколко пъти, преди пилотът на Априлия да падне в осмата обиколка. След надпреварата Маркес изрази мнение, че сънародникът му е бил по-бърз от него, но е допуснал грешка, тъй като е карал над лимита на своя мотоциклет.

Мартин обаче не се съгласи с този прочит на ситуацията:

„Не е вярно, моторът ми се тресеше много по време на състезанието. Не знам каква бе причината, но още в загряващата обиколка усетих сериозни вибрации и се опитах да се адаптирам. Наслаждавах се на битката. Наистина направих грешка, защото бях малко по-вляво, и паднах, но изобщо не смятам, че съм пресилвал мотора.“

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Снимки: Gettyimages