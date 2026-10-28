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Пистата за MotoGP в Аделаида премина ключово изпитание преди дебюта си през 2027 година

  • 28 окт 2026 | 17:49
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Проектът за уличното трасе в Аделаида, което трябва да приеме Гран При на Австралия в MotoGP от 2027 година, получи зелена светлина след успешно получено екологично одобрение на федерално ниво.

Съоръжението ще влезе в историята като първото улично трасе в календара на световния шампионат, заменяйки емблематичната писта „Филип Айлънд“ като домакин на австралийския етап.

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Конфигурацията е модифициран вариант на трасето, използвано в миналото от Формула 1 преди преместването на състезанието на пистата „Албърт Парк“ в Мелбърн през 1996 година. Първоначалните планове обаче предизвикаха силна обществена реакция заради предвиденото изсичане на стотици дървета и навлизането в парковите площи.

След проведени обществени обсъждания Националната агенция по околна среда разреши на правителството на Южна Австралия да придвижи проекта напред. Според официална информация предстои навлизане в етап на детайлно проектиране, който ще включва план за управление на дървесната и растителната маса. В периодите, когато на пистата не се провеждат моторни събития, зоните за сигурност с чакъл ще бъдат затревявани, а пространството около алеята на боксовете ще се използва за масов спорт и развлечение на гражданите.

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„Това е изключително важен етап за реконструкцията на трасето в Аделаида. Полученото федерално екологично разрешение и обратната връзка от обществото ни помагат в подготовката за посрещането на MotoGP през ноември 2027 година.

„Аделаида ще се превърне в първия град в света, домакинстващ на старт от MotoGP по улиците си, което ще постави Южна Австралия на глобалната сцена. Вслушахме се внимателно в мнението на хиляди местни жители относно опазването на вековните дървета и отворения характер на парковете. Ангажирани сме да реализираме съоръжение от световна класа с висока екологична отговорност“, заяви премиерът на щата Питър Малинаускас.

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